Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden gençlere 3 müjde - Son Dakika

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yatırım envanterine Fırat Üniversitesi Genç Ofis, eskirim salonu ve bocce sahasını da dahil etti.

Gençlerin çok daha verimli ve güzel zaman geçirebilmeniz için son yıllardaki yatırım envanterine Fırat Üniversitesi Genç Ofisi, eskirim salonu ve bocce sahasını da alan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençler için yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Yakın zaman önce açmış olduğu 6 genç ofise bir yenisini daha ekleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, merkezdeki Genç Ofis sayısını 7'ye çıkardı. Yapımı devam eden ve çok yakında hizmete geçecek olan bocce sahası ve eskirim salonu ile Elazığ'da bocce ve eskirim sporlarının temelleri atıldı.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "İlimiz merkezinde açtığımız 6 Genç Ofise bir yenisini daha ekleyerek Fırat Üniversitesinde açacağımız ofis ile birlikte sayımızı 7'ye çıkaracağız. Öğrencilerimiz Genç Ofislerde bulunan keman, gitar, bağlama gibi enstrümanlarla müzik eğitimleri alabilecekler. Ayrıca satranç masası, dart, langırt, masa tenisi, mini golf gibi çeşitli ekipmanlarla donatılan Genç Ofislerimiz, açılan kurslar ve gerçekleştirilecek olan etkinliklerle gençlerimizin sosyal gelişimlerine birçok alanda katkı sağlayacak. Ayrıca üniversite içinde ve dışında yapacağımız birçok organizasyon ve faaliyetlerimizi bu merkezden yönlendireceğiz. Biz bocce ve eskirim branşının Elazığ'da temelini atıyoruz. Spor kompleksimizde Çok Amaçlı Spor Merkezinin yanında yeni bir nizami bocce sahası yapıyoruz. Yine spor kompleksimizde olimpik yüzme havuzu binası üst katında sıfırdan her türlü donatılara sahip bir eskirim salonu yapıyoruz.

Bu salonlarla birlikte bocce ve eskirim sporunda, bu tesislerden yetişen sporcularımız ile önümüzdeki yıllarda milli takımlara inşallah sporcu verecek ve uluslararası arenada Elazığ'ımızı ve ülkemizi inşallah uluslararası turnuvalarda temsil edecek" dedi. - ELAZIĞ