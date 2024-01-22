Elazığ İl Özel İdaresi ve Türk Hava Kurumu Arasında Model Uçak Eğitimi Protokolü İmzalandı

Elazığ İl Özel İdaresi ve Türk Hava Kurumu arasında, model uçak eğitimi verilmesi konusunda protokol imzalandı.

Elazığ İl Özel İdaresinde gerçekleşen imza törenine Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş ile Türk Hava Kurumu Elazığ Şubesi Başkanı Tamer Kurtoğlu katıldı. İmzalanan protokole göre eğitimler, cumartesi ve pazar günleri Elazığ İl Özel İdaresine ait olan Bilim Merkezinde 08.00-16.00 saatleri arasında verilecek. 9 yaş üzeri çocuk ve gençlerle birlikte yetişkinlerin de başvuruda bulunabileceği Model Uçak eğitimi ücretsiz olarak verilecek. Kayıtlar 1-15 Şubat tarihleri arasında Yeni Mahalle Kalkan Sokak Hayma Centerda bulunan Türk Hava Kurumu Elazığ Şubesi'ne şahsen başvuruda bulunarak yapılabilecek. Halk Eğitim Merkezi onaylı verilecek olan eğitimler sonunda, kursiyerler e-devlet üzerinden sertifika sahibi olabilecekler. Elazığ İl Özel İdaresi ve Türk Hava Kurumu'nun ortaklaşa organize ettiği model uçak eğitimi projesi ile ilimizdeki gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılarak, havacılığın tanıtılması ve el becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. - ELAZIĞ