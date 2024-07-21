Elazığ'ın Pelte Köyünde Lavanta Hasadı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Elazığ'ın Pelte Köyünde Lavanta Hasadı

Elazığ'ın Pelte köyünde yaşayan Songül Apaydın ve görümcesi Zuhal Gölbaşı, lavanta ekip üçüncü hasadı gerçekleştirdi. Tıbbi aromatik bitkiler eğitiminden ilham alan gelin ve görümce, lavanta işleyerek ekonomik kazanç sağlamayı ve köylerine katma değer sağlamayı hedefliyor. 15 kadın işçi ile birlikte çalışan Apaydın ve Gölbaşı, birlikte çalışmanın ve uyumun önemini vurgulayarak herkese örnek olmayı umuyorlar.

21.07.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Pelte köyünde gelin ve görümce, 12 dönüm alana lavanta ekip 3'üncü hasadı gerçekleştirdi. Tıbbi aromatik bitkiler eğitiminden ilham alarak bu projeye başlayan Songül Apaydın ve görümcesi Zuhal Gölbaşı, ilerleyen süreçte lavanta işleyerek ekonomik kazanç sağlamayı ve köylerine katma değer sağlamayı hedefliyor.

Elazığ'ın Pelte köyünde yaşayan Songül Apaydın ve görümcesi Zuhal Gölbaşı, birlikte sırt sırtına vererek lavanta ekti ve bu kararlılıklarıyla üç yıl önce 12 dönüm araziye lavanta bahçesi kurdu. Elazığ'da yaşayan ve her ikisi de 2 çocuk annesi olan Songül Apaydın ve Zuhal Gölbaşı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2021 yılında açılan tıbbi aromatik bitkiler eğitimine katıldı. Burada tıbbi bitkilere merakları artan Apaydın ve görümcesi Gölbaşı, babalarının da desteğiyle merkeze bağlı Pelte köyünde 12 dönüm alan üzerine lavanta ekti. Üçüncü senelerinde 15 kadın işçi ile birlikte hasada başlayan gelin ve görümce hem ekonomik kazanç elde ediyor hem de köylerine katma değer kazandırıyorlar. Ayrıca gelin Apaydın, görümcesi ile çok iyi anlaştıklarını belirterek herkese örnek olmalarını umduklarını dile getirdi.

Görümcesi ile birlikte lavanta üretimine 3 yıl önce başladıkları belirten Songül Apaydın, "Bu işe başlama fikri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu kurslara gitmemiz ile başladı. Oradaki eğitimlerden sonra lavanta da bize çok cazip geldi. O şekilde başladık. Zaten toprağı seven birisiyim. Bizim için işten çok aslında terapi. Görümcem ile beraber bu işe girdik. Kursa da beraber gitmiştik. Ekim yaptık şimdi de hasat zamanı, hasadı da beraber yapıyoruz. Buradan da distileye geçeceğiz, lavantaların yağlarını çıkaracağız. Lavanta çok emek isteyen bir bitki değil ama bu bitki ile ilgilenmeyince de olmuyor" dedi.

"Genelde gelin görümce anlaşamaz ama çok şükür biz öyle değiliz"

Bu sene üçüncü hasat döneminde olduklarını aktaran Apaydın, "İki sene önce aralık ayında dikim yaptık. Hasadımız temmuz ortası gibi oluyor. Bu sene sıcaklıklar yüksek olduğu için hasat dönemi de erkene alındı. İklim koşulları bizi biraz etkiliyor. 12 dönümlük bir arazi üzerine ektik. Haziran başında çiçeklenmeye başlayan bitkilerimizi şimdi hasat ediyoruz. Genelde gelin görümce hep anlaşamaz, sürtüşürler ama çok şükür biz öyle değiliz. Ele ele verdik işi yapıyoruz. Çok da iyi anlaşıyoruz. İnşallah anlaşamayanlara örnek oluruz. Ayrıca çiçek toplamak incelik isteyen bir iş. Kas gücünden çok incelik istediği için çoğunlukla kadın işçiler ile çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'ın Pelte Köyünde Lavanta Hasadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:30 İsrail, Yemen’i ilk kez hedef aldı Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı İsrail, Yemen'i ilk kez hedef aldı! Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı
10:10 İnsan aklıyla dalga geçiyorlar Bodrum’da bir sandviçi 380 TL’den satmaya başladılar İnsan aklıyla dalga geçiyorlar! Bodrum'da bir sandviçi 380 TL'den satmaya başladılar
09:40 Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı! Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti
08:42 Toplantıdaki değişiklik krize neden oldu YRP’li Başkandan Bakan Kurum’a sert sözler Toplantıdaki değişiklik krize neden oldu! YRP'li Başkandan Bakan Kurum'a sert sözler
07:56 Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur
10:55 Beşiktaş’ta Amartey krizi Arabistan’a gitmek istemedi, uçağa binmedi Beşiktaş'ta Amartey krizi! Arabistan'a gitmek istemedi, uçağa binmedi
10:40 Halı sahada kahreden olay Kale direği 4 yaşındaki çocuğun sonu oldu Halı sahada kahreden olay! Kale direği 4 yaşındaki çocuğun sonu oldu
10:21 Türkiye’nin günlerdir tartıştığı yasa teklifi yaşlı kadına sinir krizi geçirtti Türkiye'nin günlerdir tartıştığı yasa teklifi yaşlı kadına sinir krizi geçirtti
10:15 Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı Transfer gerçekleşirse Süper Lig rekoru kırılacak Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı! Transfer gerçekleşirse Süper Lig rekoru kırılacak
09:14 Mourinho’nun bir telefonu yetti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini bitirdi Mourinho'nun bir telefonu yetti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini bitirdi
08:28 Perinçek’in CHP çıkışına Ali Mahir Başarır’dan sert yanıt: Çeneni kes haddini bil, siyasi bunak Perinçek'in CHP çıkışına Ali Mahir Başarır'dan sert yanıt: Çeneni kes haddini bil, siyasi bunak
08:13 Önce tereddüt etti sonra yola atladı Çocuğun hatası pahalıya patladı Önce tereddüt etti sonra yola atladı! Çocuğun hatası pahalıya patladı
08:09 Önce çaldı sonra pişman oldu Hırsızlık yapan turistin mesajlı savunması şaşkına çevirdi Önce çaldı sonra pişman oldu! Hırsızlık yapan turistin mesajlı savunması şaşkına çevirdi
02:48 10 yıldır kayıp olan şahsın cesedi depremin yıktığı evin temelinde bulundu 10 yıldır kayıp olan şahsın cesedi depremin yıktığı evin temelinde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 11:02:40. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'ın Pelte Köyünde Lavanta Hasadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement