Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Elazığspor maçı için 2 otobüs tahsis etti - Son Dakika
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Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Elazığspor maçı için 2 otobüs tahsis etti

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Elazığspor maçı için 2 otobüs tahsis etti

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Elazığspor'un İstanbul'da oynayacağı maç için 2 otobüs tahsis etti. Elazığlıların heyecanı dorukta olan şampiyonluk maçını izlemek isteyen vatandaşlar için otobüsler, Elazığ TSO önünden kalkacak.

22.05.2024 13:19
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, İstanbul'da oynanacak Elazığspor maçı için 2 otobüs tahsis etti.

TFF 3. Lig Play-Off 3. Turu'nda sahasında Efeler 09 SFK'yı mağlup ederek play-off finaline yükselme başarısı gösteren Çimentaş Elazığspor'un 25 Mayıs Cumartesi günü 52 Orduspor ile yapacağı şampiyonluk maçı öncesi şehirde ve İstanbul'da yaşayan Elazığlıların heyecanı dorukta. Tarihi maç öncesi kenetlenme, destek ve maçı İstanbul'da izleme çağrısı yapan Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Elazızığspor'un maçını izlemek isteyen vatandaşlar için iki adet otobüs tahsis etti.

Elazığspor'un her bir Elazığlı için 1967 yılında başlayan bir aşk hikayesi olduğunu ifade eden Başkan Alan, "Elazığsporumuz, başarılı bir sezon ve uzun süre devam eden yenilmezlik unvanını koruyarak 2. lige yükselme finalini oynama başarısını yakaladı. Elazığlı hemşerilerimiz ve taraftarlarımız bugüne kadar takımını asla yalnız bırakmadı. Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak final maçında da takımımızı yalnız bırakmama ve şehirde oluşan birlik, beraberlik ve coşkunun İstanbul'a da taşınması adına Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak taraftarlarımızın maçı izleyip dönmeleri amacıyla iki adet otobüs tahsis ettik. Otobüslerimiz açıklayacağımız tarih ve saatte odamız önünden kalkacaktır. Ben, hem Elazığ'daki hemşerilerimizin hem de İstanbul'daki tüm iş insanı ve hemşerilerimiz ile Elazığ ile gönül bağı olan tüm vatandaşlarımızı maça davet ediyor ve bu tarihi ana tanıklık ederek bu anı ölümsüzleştirmelerini diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Elazığspor maçı için 2 otobüs tahsis etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Elazığspor maçı için 2 otobüs tahsis etti - Son Dakika
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