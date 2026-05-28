Elazığlı Öğretmenlerden Bisikletle Van Gölü Turu

28.05.2026 09:41
Emrah Turhan ve Semih Erkösler, Van Gölü çevresinde 423 km bisiklet turunu tamamladı.

Elazığlı öğretmenler Emrah Turhan ve Semih Erkösler, alternatif turizme dikkat çekmek amacıyla Van Gölü çevresindeki 423 kilometrelik bisiklet turunu başarıyla tamamladı. Tatvan'dan başlayarak 4 gün süren zorlu yolculukta günde ortalama 100 kilometre pedal çeviren sporcular, bölgenin tarihi ve doğal sembol noktalarını ziyaret etti.

Elazığlı doğa sporcuları Emrah Turhan ve Semih Erkösler, bölgedeki alternatif turizm ile doğa sporlarına dikkat çekmek amacıyla Van Gölü çevresinde bisiklet turu düzenledi. Coğrafya öğretmeni Emrah Turhan ile rehberlik öğretmeni Semih Erkösler'den oluşan ekip, 4 gün süren program boyunca günde ortalama 100 kilometre pedal çevirdi. Tatvan'dan başlayan tur kapsamında sporcular, Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Adilcevaz, Erciş Balık Bendi, Muradiye Şelalesi, Van Kalesi ve Akdamar Adası gibi bölgenin tarihi ve doğal mekanlarını ziyaret etti. Tur esnasında yağışlı hava ve dik rampalar gibi zorlu hava ile yol şartlarıyla mücadele eden sporcular, 423 kilometrelik parkuru planlandığı gibi tamamlamayı başardı. Etkinliğin tamamlanmasının ardından sporcular parkura ve turun amacına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Etkinliğin amacı hakkında bilgi veren Coğrafya Öğretmeni Emrah Turhan, "Bu hafta Elazığ Doğa Sporları etkinliği kapsamında Semih Erkösler ile birlikte Van Gölü çevresinde 423 kilometrelik tam turu başarıyla tamamladık. Rota boyunca Ahlat'taki Selçuklu mezarlarını, Erciş'te Balık Bendi'ni, Muradiye Şelalesi'ni, Van Kalesi'ni ve Akdamar Kilisesi'ni görme fırsatımız oldu. Harika bir coğrafyası ve kültürü var. Yağmur, rüzgar ve zorlu rampalara rağmen bu rotayı tamamlamak bizim için unutulmaz bir deneyim oldu. Herkesin bu rotayı deneyimlemesini çok isterim. Başka turlarda görüşmek üzere teşekkür ediyorum" dedi.

Rehberlik Öğretmeni Semih Erkösler ise "Bu tür etkinliklerle hem doğa sporlarına dikkat çekmek hem de gençlere spor ve keşif ruhunu aşılamak istiyoruz. Van Gölü çevresi bisiklet turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Van Gölü, Turizm, Kültür, Emrah, Yerel, Doğa, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
