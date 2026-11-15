Elbistan\'da kışın Maraş paçası soğuk algınlığı ve gribe karşı tercih ediliyor

Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetleri arasında önemli bir yere sahip olan Maraş paçası, kış mevsiminin gelmesiyle hastalıklara karşı tercih ediliyor.

Kahramanmaraş kent merkezinde olduğu gibi Elbistan ilçesinde de vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kelle paça çorbası, lezzeti ve geleneksel tüketim alışkanlığıyla dikkat çekiyor. Kahramanmaraş mutfağının önemli lezzetlerinden biri olan Maraş paçası, uzun süren hazırlık aşaması ve kendine özgü sunumuyla öne çıkıyor. Özellikle akşam saatlerinde tüketilen paça, günün yorgunluğunu atan vatandaşların tercihleri arasında bulunuyor. Elbistan'da paça salonlarına gelen vatandaşlar, yöresel lezzeti sıcak tüketirken ilçenin yemek kültürünün yaşatılmasına da katkı sağlıyor. Paçanın başta soğuk algınlığı ve grip olmak üzere bir çok hastalığı da iyi geldiği söyleniyor.