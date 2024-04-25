Elektrik kaçağı müstakil evi küle çevirdi, kümesteki güvercinler alevlerin içinden sağ olarak kurtarıldı - Son Dakika
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Yerel

Elektrik kaçağı müstakil evi küle çevirdi, kümesteki güvercinler alevlerin içinden sağ olarak kurtarıldı

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Eskişehir'de elektrik kaçağından çıkan yangında müstakil bir ev küle dönerken, bodrumdaki kümesteki güvercinlerin hiçbir zarar görmeden kurtulması görenleri şaşırttı. Olayın ardından itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

25.04.2024 03:49
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Elektrik kaçağı müstakil evi küle çevirdi

Kümesteki güvercinler alevlerin içinden sağ olarak kurtarıldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de elektrik kaçağından çıktığı belirlenen yangında müstakil bir ev küle dönerken, bodrumda bulunan kümesteki güvercinlere hiçbir şey olmaması görenleri hayrete düşürdü.

Olay, Odunpazarı ilçesi Huzur Mahallesi Afşin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müstakil bir evde elektrik kaçağından ötürü yangın çıktı. Meydana gelen doğal gaz sızıntısıyla büyüyen alevler, kısa sürede tüm evi sardı. Yangının başlamasıyla evden kaçan şahısların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile birlikte elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin personelleri geldi.

Olay yerine gelen OEDAŞ ve Esgaz ekipleri, evin elektrik ve doğal gaz bağlantısı kesti. Doğal gaz ve elektrik bağlantısının kesilmesinin ardından çalışma başlatan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları esnasında evin bodrum katındaki kümesin içinde güvercinlerin olduğunu tespit etti. Alevlerin sardığı evde güvercinlerin zarar görmemiş olması görenleri hayrete düşürdü.

Kaynak: İHA

Eskişehir, İtfaiye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elektrik kaçağı müstakil evi küle çevirdi, kümesteki güvercinler alevlerin içinden sağ olarak kurtarıldı - Son Dakika

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