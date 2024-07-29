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Elektrik kontağından çıkan yangın bir evi küle çevirdi

ORDU - Ordu'nun Akkuş ilçesinde tek katlı ev, elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın sonucu tamamen yanarak küle döndü.

Yangın, ilçenin Gökçebayır Mahallesi Aşçılı mevkiinde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından başlayan yangın kısa sürede büyümeye başladı. Alevleri gören çevre sakinleri, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Akkuş İtfaiye İstasyonu ekipleri yangına müdahale ederken, ahşap yapısı nedeniyle ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangında küle dönen ev sahibi Mehmet Aşçı'ya yardım konusunda destek vereceğini söyleyen Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, "Gökçebayır Mahallemiz Aşçılı mevkiinde çıkan yangın sonucu evi tamamen yanan hemşehrimiz Mehmet Aşçı ve ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Rabb'im beterinden korusun. Gerekli desteğimizi sağlayacağız" dedi.