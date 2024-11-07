Elektrikli Bisiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı

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Devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı Polisevi yakınlarında İbrahim Can idaresindeki elektrikli bisiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.