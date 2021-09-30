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Elektronik Müzik Festivali Başkentli gençlerden yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

Elektronik Müzik Festivali Başkentli gençlerden yoğun ilgi görüyor

30.09.2021 13:33
Elektronik Müzik Festivali Başkentli gençlerden yoğun ilgi görüyor, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkentli gençlerden gelen talepler doğrultusunda Türkiye'de ilk kez düzenlediği 'Elektronik Müzik Festivali' yoğun ilgi görüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkentli gençlerden gelen talepler doğrultusunda Türkiye'de ilk kez düzenlediği 'Elektronik Müzik Festivali' yoğun ilgi görüyor. Son olarak DJ Sayınerr'in 30 Ağustos Zafer Parkı'nda, Fred Lenix'in Seğmenler Parkı'nda, Murat Uğurlu'nun Mogan Park'ta, Günce Acı'nın Altınpark'ta, Ongun Tütüncü'nün Gençlik Parkı'ndaki performansları gençlerden tam not aldı.

Büyükşehir Belediyesi düzenlediği açık hava konser ve etkinlikleriyle yaza veda ederken, Ankara'yı kültür ve sanatın da başkenti yapacak etkinlikleri çeşitlendirerek sürdürüyor. Bir yandan 'Büyükşehir Parklarda' konser programlarıyla Başkentlileri açık havada yaz konserleriyle buluşturan bir yandan da gençlerin beğeniyle takip ettiği elektronik müzik gruplarını desteklemeyi ve elektronik müziği tanıtmayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk kez "Elektronik Müzik Festivali"ne de ev sahipliği yapıyor.

Turistler de yoğun ilgi gösteriyor

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nın iş birliğiyle düzenlenen festivale, Başkentli gençler kadar turistler de yoğun ilgi gösteriyor. Ankara Kalesi'nde DJ Ugr'nin, Çubuk-1 Barajı Dinlenme Alanı'nda Sinan Çelik-Outdo Angst'ın, Botanik Park'ta TRIART'ın, 30 Ağustos Zafer Parkı'nda Sayınerr'in, Seğmenler Parkı'nda Fred Lenix'in, Mogan Park'ta Murat Uğurlu'nun, Altınpark'ta Günce Acı'nın, Gençlik Parkı'nda ise Ongun Tütüncü'nün sergilediği perfomanslar gençlerden tam not aldı.

Gençler Botanik Park'ta notaların tınılarıyla coştu

Büyükşehir Belediyesi, gençlerin severek dinlediği elektronik müzik gruplarını desteklemeye devam ederken, DJ Görkem Gökkaya ve Ensar Şahin'i Botanik Park'ta elektronik müzikseverlerle buluşturdu.

Parklarda yapılan elektronik müzik etkinliğinin gençler tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyleyen DJ Görkem Gökkaya, "Büyükşehir Belediyesine çok çok teşekkür etmek istiyoruz. Diğer belediyelerin de umarız ki bundan örnek alıp böyle projeler geliştirmesini ve ön ayak olmasını istiyoruz" derken, DJ Ensar Şahin de düşüncelerini, "Herkesin eve kapandığı günlerde böyle güzel etkinliklerin yapılması çok değerli. Bizimde böyle bir etkinlikte bulunmamız gurur verici. Ayrıca ücretsiz de yapılıyor" sözleriyle paylaştı. - ANKARA

Elektronik Müzik Festivali Başkentli gençlerden yoğun ilgi görüyor
Elektronik Müzik Festivali Başkentli gençlerden yoğun ilgi görüyor
Elektronik Müzik Festivali Başkentli gençlerden yoğun ilgi görüyor

Müzik Festivali, Türkiye, Ankara, Müzik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Elektronik Müzik Festivali Başkentli gençlerden yoğun ilgi görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elektronik Müzik Festivali Başkentli gençlerden yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
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