Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Kurban Bayramı'nda yaşlıları ziyaret etti

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Ağrı'nın Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçenin en yaşlı 10 vatandaşını evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, ziyarette yaşlı vatandaşların ellerinden öperek hayır dualarını aldı ve sohbet etti. Yaşlıların yalnız olmadıklarını ve her zaman yanlarında olduğunu belirten Yakut, "Onların varlığı bizlere güç veriyor. Onlardan aldığımız dua ve bereketle her daim ilçemize ve hemşerilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmelerini dilerim" dedi.

Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren yaşlı vatandaşlar da Ramazan Yakut'a teşekkür ederek, "Bizi unutmadığınız ve bu anlamlı bayramda bizleri ziyaret ettiğiniz için çok mutlu olduk" dediler. - AĞRI