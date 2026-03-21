Elifnaz'ın ailesi, ilk bayramını hüzünle geçiriyor - Son Dakika
Elifnaz'ın ailesi, ilk bayramını hüzünle geçiriyor

21.03.2026 12:17
Elifnaz Aslan, kaza sonucu hayatını kaybedince ailesi bayramı mezarı başında buruk geçiriyor.

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki iki kız çocuğundan biri olan Elifnaz Aslan'ın ailesi, kızları olmadan ilk bayramını buruk geçiriyor. Elifnaz'ın anne ve babası bu bayram ellerini kızlarına öptüremezken, bayram şekerini ise mezarı başına koydu.

Kaza, 29 Eylül 2025 akşamı İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Gar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sultan Ahmet Y. (20) idaresindeki 55 ADN 702 plakalı kamyonet, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri Rabia Kaynar (13) ile Elifnaz Aslan'a (13) çarptı. Ağır yaralanan çocuklar ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Sultan Ahmet Y. hakkında "taksirle iki kişinin ölümüne sebep olma" suçundan Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sürücü Sultan Ahmet Y., 3 aylık tutukluluğun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı, ilk mahkeme ise ileri bir tarihe ertelendi. Aslan ailesi, bayramın ilk gününde Elifnaz'ın mezarına giderek dua etti. Kızlarının mezarına şeker bırakan Aslan ailesi, gözylaşlarına hakim olamadı.

"Kızım olmadan ilk bayram çok acı geçiyor"

Kaza sonrası maddi tazminat davası açmadıklarını ve sadece adalet aradıklarını ifade eden Elifnaz'ın babası Süleyman Aslan, "Elifnaz'sız ilk bayramımı geçiriyoruz. Çok acı bir durum. Hep rüyalarımda görüyorum. Elifnaz, sınıf arkadaşıyla aynı kazada hayatını kaybetti. Yakın zamanda ilk mahkemesi görüldü. Mahkeme ertelendi. Kısa sürede adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Kazada 2 çocuk hayatını kaybetti. Çarpan şahıs tutuksuz yargılanıyor. Bunu kabul edemiyoruz. Bir an önce cezaevine girmesini istiyoruz. Maddi tazminat davası açmadık, sadece cezasını çekmesini istiyoruz. Öfkeliyiz ancak mahkemenin sonucunu sabırla bekliyoruz" dedi.

Kızının mezarına bayram şekeri koyup Kur'an-ı Kerim okuyan anne Yasemin Aslan ise, "Kızım olmadan ilk bayramım çok hüzünlü geçiyor. Onsuz hiç olmuyor. Çarpan şahıs, 3 aylık tutukluluğun ardından serbest kaldı. Tekrar tutuklanmasını istiyorum" diye konuştu.

Aslan ailesi, tek kız çocuklarını kaybetmenin acısı nedeniyle bayramın buruk geçtiğini ifade ettiler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Yerel, Kaza, Son Dakika

Emniyette yeni dönem İçişleri Bakanı ilk işareti verdi Emniyette yeni dönem! İçişleri Bakanı ilk işareti verdi
Telefondan annesiyle bayramlaşan Mehmetçik’in duygu dolu anları Telefondan annesiyle bayramlaşan Mehmetçik'in duygu dolu anları
Marco Asensio’ya bayramda hayatının şoku Marco Asensio'ya bayramda hayatının şoku
Akın Gürlek’in açıklaması sonrası CHP’de panik Özgür Özel, 4 milletvekilini Böcek’e gönderdi iddiası Akın Gürlek'in açıklaması sonrası CHP'de panik! Özgür Özel, 4 milletvekilini Böcek'e gönderdi iddiası
Görüntüler ortaya çıktı Genç futbolcuyu ölüme götüren saldırıda çakarlı araç detayı Görüntüler ortaya çıktı! Genç futbolcuyu ölüme götüren saldırıda çakarlı araç detayı
Bahçeli, Ülkü Ocakları’nın geliştirdiği yarış arabalarına isim verdi Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın geliştirdiği yarış arabalarına isim verdi

12:17
İran’da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu
İran'da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu
11:58
Fenerbahçe’de deprem İşte yönetimin ’’Güle güle’’ dediği ilk isim
Fenerbahçe'de deprem! İşte yönetimin ''Güle güle'' dediği ilk isim
11:48
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde
11:39
Onu daha önce böyle görmediniz Okuyup üflediler
Onu daha önce böyle görmediniz! Okuyup üflediler
11:13
MHP’nin bayram ziyaretine DEM’in Öcalan talebi damga vurdu
MHP'nin bayram ziyaretine DEM'in Öcalan talebi damga vurdu
10:23
Artık o motosiklete elini sürmez 390 bin TL ceza kesildi
Artık o motosiklete elini sürmez! 390 bin TL ceza kesildi
