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Eller semaya yağmur ve kar yağışı için açıldı - Son Dakika

Eller semaya yağmur ve kar yağışı için açıldı

10.01.2022 10:16

Eller semaya yağmur ve kar yağışı için açıldı Denizli'nin Serinhisar ilçesinde son yılların en kurak kışını geçiren ve yaklaşık 1 aydır yağmurun düşmediği Kocapınar Mahallesi sakinleri, yağmur duası yaptı.

Eller semaya yağmur ve kar yağışı için açıldı

DENİZLİ - Denizli'nin Serinhisar ilçesinde son yılların en kurak kışını geçiren ve yaklaşık 1 aydır yağmurun düşmediği Kocapınar Mahallesi sakinleri, yağmur duası yaptı.

Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı ürettiği salatalık, fasulye ve cevizi ile ünlü Kocapınar Mahallesi'nde geçen yıl yaşanan kuraklık etkili oldu. Yaklaşık bir aydır mahalleye yağmur yağmayınca mahalle sakinleri muhtarlık önderliğinde yağmur duası ve hayrı yaptı. Pazar yerinde yapılan yağmur duasında duayı mahalle imamı Huzeyfe Çoban okudu. Yağmur duası ve hayrına Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi ve mahalle sakinleri katıldı.

Yaşanan kuraklığın sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu olduğunu belirten mahalle sakimlerinden Sezai Söylemez, "Köyümüzün yağmur duasıyla alakalı muhtarlığımız önderliğinde köylülerimizin katılımıyla cumanın rahmetinden bereketinden faydalanmak isterdik. Kim düşündüyse yaptıysa Allah razı olsun. Bizi bir araya getirdi. Dünyanın da metroloji anlamda sıkıntılar çektiğimiz bir dönemde bizimdi manevi anlamda birlik beraberlik içinde bir araya gelerek yağmur duasıyla taçlandırdık. Bol yağış duasıyla gönüller bir araya geldi. Bizde bu yağmur duasında rabbimize niyaz ettik. İnşallah ülkemizde milletimizde dünyada yaşanan iklim kriziyle ilgili dertlere derman olur damla olur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Geçen yıl kuraklık etkili oldu

Geçen yıl etkili olan kuraklıktan mahalle olarak kendilerinin de etkilendiğini özellikle yaz aylarında yakın mahallelerde içme suyu sıkıntısını da yaşandığına dikkat çeken Kocapınar Muhtarı Mutlu Solmaz da, "Dünyada ülkemizde kuraklık olduğundan mahalle halkı olarak yağmur duası yapmaya karar verdik. Pilav hayrı yapalım dedik. Mahalle halkımızla birlikte yağmur duamızı yaptım. Bir aydan bu yana yağmur yağmıyor. Geçen yılda kuraklık oldu. Su sıkıntısı çekiyoruz. İçme suyu sıkıntısı da çekiyoruz. Yazın bazı mahallelerimiz var, Karabaş mahallemiz bunun da önlemini almamız gerekiyor" diye konuştu.

Dua etkinliğinde mahalle sakinlerini yalnız bırakmayan Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi ise, şöyle konuştu:

"Kocapınar Mahallemizde yağmur duası ve hayrı için buradayız Allah kabul etsin. Güzel bir etkinlik. Kuraklık dünyanın ciddi sıkıntılarından bir tanesi küresel kuraklıktan kurtulmak için yağışlar olur. Kar yağmur yağar kuraklıktan kurtuluruz. Hayrı ve duayı yapan muhtarımıza ve mahalle halkına teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin"

Eller semaya yağmur ve kar yağışı için açıldı
Eller semaya yağmur ve kar yağışı için açıldı
Eller semaya yağmur ve kar yağışı için açıldı

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Serinhisar, Kocapınar, Denizli, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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