Elvan Işık Gezmiş: Fındık fiyatındaki düşüş kabul edilemez, devlet üreticiyi korumalı - Son Dakika
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Elvan Işık Gezmiş: Fındık fiyatındaki düşüş kabul edilemez, devlet üreticiyi korumalı

Elvan Işık Gezmiş: Fındık fiyatındaki düşüş kabul edilemez, devlet üreticiyi korumalı
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YENİ Parti PM Üyesi ve Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, serbest piyasada fındık fiyatının 180-190 liraya düşmesini kabul edilemez buldu ve TMO ile FİSKOBİRLİK'in üreticiyi koruyacak şekilde alım yapması gerektiğini söyledi.

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) - YENİ Parti PM Üyesi ve Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, serbest piyasada fındık fiyatının 180–190 liraya kadar düşmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Fındık üreticisinin alın teri yok pahasına satın alınıyor. Fındıkta açıklanan alım fiyatının altında piyasa oluşması, üreticinin bitişi demektir. Bu, aynı zamanda üreticinin toprağından koparılması meselesidir" dedi.

YENİ Parti Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, fındık piyasasında yaşanan sert fiyat düşüşüne ilişkin açıklama yaptı. Üreticinin emeğinin korunması için iktidarı ve ilgili kurumları harekete geçmeye çağıran Gezmiş, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) piyasayı düzenleyecek etkin bir alım politikası uygulamasını, FİSKOBİRLİK'in de üreticiden yana tavır almasını istedi.

TMO tarafından açıklanan 250–255 liralık alım fiyatının artan üretim maliyetlerini karşılamaktan uzak olduğunu belirten Gezmiş, serbest piyasadaki fiyatın 180–190 liraya kadar düşmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

"ÜRETİCİNİN BİR YILLIK EMEĞİ YOK PAHASINA ALINIYOR"

Fındık üretiminin, özellikle Giresun'un dik ve engebeli arazilerinde büyük emek ve yüksek maliyet gerektirdiğine dikkati çeken Gezmiş, şunları kaydetti:

"Gübre, ilaç, tırpan, patoz, işçilik ve nakliye giderleri her geçen gün artıyor. Üreticimiz bir yıl boyunca bahçesinde çalışıyor, ürününü bin bir zahmetle topluyor. Ancak sıra emeğinin karşılığını almaya gelince yalnız bırakılıyor. Açıklanan fiyat maliyetleri karşılamazken piyasanın daha da aşağı çekilmesi, üreticinin emeğine açıkça el koymaktır. Fındıkta açıklanan alım fiyatının altında piyasa oluşturulması, üreticinin bitişi demektir."

"DEVLET, ÜRETİCİYİ PİYASANIN İNSAFINA TERK EDEMEZ"

Hasat için memleketine gelen gurbetçi üreticilerin de fiyat düşüşünden ağır biçimde etkilendiğini ifade eden Gezmiş, "Gurbetten gelen hemşehrilerimiz yol, işçilik ve diğer masraflarını karşılayabilmek için fındığını kısa sürede satmak zorunda kalıyor. Bu zorunluluk, üreticiyi düşük fiyatlara mahkum ediyor. Devlet, üreticiyi piyasanın insafına terk edemez" ifadesini kullandı.

"TMO SEYİRCİ KALMAMALI, FİSKOBİRLİK ÜRETİCİDEN YANA TAVIR ALMALI"

Fındık piyasasının birkaç büyük alıcının kontrolüne bırakılamayacağını vurgulayan Gezmiş, TMO ve FİSKOBİRLİK'e şu çağrıda bulundu:

"Fındık piyasasını birkaç alıcının belirlediği bir düzene teslim edemeyiz. TMO gecikmeden ve yeterli miktarda alım yapmalı; açıkladığı fiyatın altında piyasa oluşmasına seyirci kalmamalıdır. Üreticinin ürününü gerçek değerinden satabilmesi sağlanmalıdır. FİSKOBİRLİK ise kuruluş amacına uygun hareket etmeli, açıklanan fiyatın altında değil, üreticiyi koruyacak bir fiyatla alım yapmalıdır."

"2026 YILI İÇİN EN AZ 350 LİRA TALEP ETTİK"

Fındık fiyatının, üretim maliyetinin üzerine en az yüzde 30 refah payı eklenerek belirlenmesi gerektiğini belirten Gezmiş, "2026 yılı için fındıkta en az 350 lira fiyat talep ettik. Giresun kalite fındığa ayrıca yüzde 10 fiyat farkı verilmesini istedik. Çünkü fındık, Karadeniz'in geçimi, alın teri ve geleceğidir. Milletvekili olduğum günden bu yana fındığımızın ve üreticimizin hakkını her platformda savundum. Bundan sonra da üreticimizi sahipsiz bırakmayacağım. Fındığı yabancı tekellerin, üreticiyi ise hiç kimsenin insafsızlığına terk etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Elvan Işık Gezmiş: Fındık fiyatındaki düşüş kabul edilemez, devlet üreticiyi korumalı - Son Dakika

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