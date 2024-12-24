Emek Partisi Giresun\'da Kumsal Alanına Karavan Parkı Yapımına Tepki Gösterdi

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(GİRESUN)- Giresun Merkez ilçesinde deniz kenarında kumsal alana karavan parkı yapılmasına Emek Partisi Giresun İl Temsilciliği tepki gösterdi. İl temsilcisi Halit Keskin, "Halkın kullandığı birkaç adet kumsal var, en büyüğü ve kullanılanı karavan park yapılıyor, kabul etmiyoruz" dedi.

Giresun Merkez ilçede tartışma konusu olan karavan park yapımı için bir tepki de Emek Partisi'nden geldi. Emek Partisi Giresun İl Temsilcisi Halit Keskin, karavan park alanına çevrilmek istenen alanda açıklama yaptı.

"Bu ısrar neden? Giresun'da şehir merkezi sayılan bir yerde halkın kullanımında olması gereken kumsalı karavan park olarak düzenlenmesi kabul edilemez" diyen Keskin, şunları söyledi:

"Karavan park için kumsal olması şart değil, uygun yer bulunabilir. Ancak işin kolayına kaçılıyor ve halkın kullanması gereken yerler ticari alana dönüştürülüyor. Karavan park ayrıca görüntü kirliliği de yaratıyor. Giresun sahil yolu deniz doldurularak yapıldı. Deniz şehirden uzaklaştırıldı. Bir iki yerde kalan kumsalı da bu şekilde yok edilmesi aynı anlayışın devamı olarak görüyoruz. Ayrıca projenin oldubittiye getirildiği karavanların atıklarının, kirli sularının da nasıl yok edileceği de söylenemiyor. Proje ne zaman yapıldı, kimlerle tartışıldı belli değil. Halkın yararlandığı yerlerde halkın görüşü alınmadan yapılan projeler kuşku yaratıyor.

Buradan bir kez de Emek Partisi olarak Giresun Valiliğine, Trafik Şube Müdürlüğüne, Giresun Belediye Başkanlığına, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne sesleniyoruz: Karavan parkı başka yere yapınız, halkın kullandığı kumsala dokunmayın."