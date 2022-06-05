EMEKDER başkanlar kurulu toplandı - Son Dakika
Üye Girişi

EMEKDER başkanlar kurulu toplandı

05.06.2022 19:58
EMEKDER başkanlar kurulu toplandı

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Batı Karadeniz Başkanlar Kurulu toplantısı gerçekleşti.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Batı Karadeniz Başkanlar Kurulu toplantısı gerçekleşti.

Bakacakkadi 100 yıl tesislerinde gerçekleşen toplantıya Zonguldak, Ereğli, Alaplı, Bartın şube başkanları katıldı. İki gündem maddesi ile başlayan başkanlar kurulu toplantısında açılış konuşması yapan Zonguldak Şube Sekreteri Adnan Küçükvar, "Hepiniz toplantıya hoşgeldiniz geçen günlerde Ankara'da toplantı gerçekleşti. Şahsım olarak ben katıldım. Genel merkez anlamında hem ülke sorunlarının hemde iç meselelerin tartışıldıgi bir toplantı oldu. İnanıyorumki bu toplantı tüm Türkiye'de ki tüm şubelerimizde bir örnek olacak. Bugünkü toplantımızın iki gündemi var. Birincisi Türkiye'de de seçim surecine girilmiş bulunuyor. Emeklinin bir çok sorunu var. Bu sorunların tartışılacağı bir toplantı olacak" dedi.

Programda konuşan Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Sarıoğlu, "Ömrünü ülke kalkınması için harcamış, Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunmuş birisiyim. Batı Karadeniz Bölgesi emeklileri adına burada toplanan şube arkadaşlarım. Emekliden keskilen katkı paylarının kesilmemesi her iki dini bayramlarda verilen ikramiyelerinin arttırılması ve asgari seviyelere çekilmesini istedik. Yasal yollardan hakkımızı aramaya devam edecegiz. Emeklilerilerin yaşadığı sıkıntılarla ilgili dosyayı hem muhalefe hem de iktidar yetkililerine kadar ulaştıracağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından başkanlar arasında görüş alışverişinde bulunuldu. Emeklilerin sorunlarının görüşüldüğü toplantının sonunda sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede İntibak Yasası'nın çıkartılması, emekli maaşlarının ödenen pirim- gün sayısına göre ödenmesi, taban ücretinin asgari ücret seviyesi üzerine çıkartılması yer aldı. Dini bayramlarda verilen ikramiyelerin asgari ücret seviyesine çıkartılması yer aldı. - ZONGULDAK

EMEKDER başkanlar kurulu toplandı
EMEKDER başkanlar kurulu toplandı
EMEKDER başkanlar kurulu toplandı

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı
Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Batı Karadeniz, Zonguldak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel EMEKDER başkanlar kurulu toplandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:01 Sevinç görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! Bakan Koca'dan 4 kardeşi mutlu edecek paylaşım
19:37 Erdoğan'ın Kızılcahamam kampındaki seçim talimatı ortaya çıktı: İlk defa oy verecek 6 milyon gence ulaşın
18:50 Fransa Açık'ın şampiyonu Rafael Nadal oldu! Rekorunu güncelledi
18:13 Feci kaza! Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait otomobil ile askeri araç çarpıştı: 1 ölü
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:23 Kocasının gözü önünde başka bir kadınla cinsel ilişkiye girdi, tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 20:07:05. #1.11#
SON DAKİKA: EMEKDER başkanlar kurulu toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement