Emekli bankacı ve sanatçı Canan Gürtan\'ın goblen sanatı sergisi

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Emekli bankacı ve sanatçı Canan Gürtan'ın goblen sanatının örneklerine yer verdiği ilk kişisel sergisi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı.

Türkan Saylan Kültür Merkezi Kültür Sanat Koordinatörü Levent Turhan Gümüş, Canan Gürtan'ı tebrik ederek, "Bu sergideki eserleri görünce bana zaman durmuş gibi geldi. Kimi eserler beni çocukluk günlerime götürdü. Geçmiş zamanı bugüne taşıyan bu tür çalışmalar az yapılıyor" dedi.

Levent Turhan Gümüş tarafından Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç adına Canan Gürtan'a plaket takdim edildi.

Goblen sanatıyla çocukluk yaşlarında tanıştığını belirten Gürtan, "Sergide 10 yaşından bu yana oluşturduğum eserlere yer verdim. Goblen sanatında kumaş üzerine renkli ipleri iğneyle işleyerek resim oluşturuyorsunuz. Goblenin büyüleyici dünyasını çok sevdim. Desenler ve renklerin uyumuyla görsel bir şölen sunarak izleyiciyi geçmişin izlerini takip eden bir yolculuğa çıkarmayı hedefledim. Bütün kadınları sabır ve büyük bir emekle yapılan goblen işlemeye davet ediyorum" diye konuştu.

Sergide Gürtan'ın seramik ve çini sanatının örneklerine yer verdiği çalışmaları, goblenden hazırlanan çantaları, yastıkları, tabloları ve dekorasyon ürünleri, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Eserlerin satışından elde edilecek gelir, Çağdaş Yaşamı destekleme Derneği öğrencilerine burs olarak verilecek.

Gürtan'ın sergisi, 26 Şubat'a dek Galeri Maltepe'de ziyarete açık olacak.