Emekli İşçiden Duyarlı Davranış: Bulduğu Parayı Jandarmaya Teslim Etti - Son Dakika
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Yerel

Emekli İşçiden Duyarlı Davranış: Bulduğu Parayı Jandarmaya Teslim Etti

Emekli İşçiden Duyarlı Davranış: Bulduğu Parayı Jandarmaya Teslim Etti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinden emekli işçi Hüsnü Özyurt, Hıdrellez Şenlikleri sırasında bulduğu yüklü miktardaki parayı teslim etti. Parayı saymadan jandarma ekiplerine veren Özyurt, 'Benim olmayan para haram paradır' dedi.

13.05.2025 11:52  Güncelleme: 11:56
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde emekli işçi Hüsnü Özyurt, Emet'te düzenlenen Hıdrellez Şenliklerinde yolda bulduğu yüklü miktardaki parayı jandarma ekiplerine teslim etti.

Emet ilçesi Yeniceköy Tahtalı Göleti Mesire Alanı'nda düzenlenen Hıdrellez Şenliklerine giden 67 yaşındaki Hüsnü Özyurt, mesire alanında gezindiği esnada Emet Belediye standının yakınındaki yolda yüklü miktarda bir tomar para buldu. Özyurt, bulduğu parayı saymadan hemen yakınında bulunan jandarma ekiplerine tutanakla teslim etti. Duyarlı davranışı nedeniyle Hüsnü Özyurt'a teşekkür eden jandarma ekipleri, paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Yolda lastikle sarılı vaziyette bir tomar para bulduğunda çok şaşırdığını söyleyen Hüsnü Özyurt, "Parayı bulduğum esnada önümden giden bir kadına para düşürüp, düşürmediğini sordum. O da düşürmediğini söyleyince paraları saymadan hemen yakınımda bulunan jandarma ekiplerine tutanak karşılığı teslim ettim. Benim olmayan para haram paradır" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emekli İşçiden Duyarlı Davranış: Bulduğu Parayı Jandarmaya Teslim Etti - Son Dakika

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