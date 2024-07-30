Yerel

Konyaaltı Belediyesi, Emekli Kahvelerinde "Sağlıklı Yaş Al" egzersizlerine başladı. Egzersiz kapsamında uzman eğitmenler, emeklilere sağlıklı kalmanın yollarını anlatıyor ve yapılması gereken hareketleri uygulamalı olarak gösteriyor.

Konyaaltı Belediyesi Uncalı ve Gürsu Emekliler Kahvelerinde "Sağlıklı Yaş Al" projesiyle emeklilere egzersiz yaptırıyor. Düzenlenen egzersizde emekliler hem bir araya gelip sosyalleşme fırsatı buluyor, hem de uzman eğitmenler eşliğinde bedenlerini hareket ettirme şansı elde ediyor. Eğitmenler, vatandaşlara egzersiz sırasında yapılan hareketlerin hangi kas grubunu çalıştırdığını, egzersizlerin kalp-damar sağlığına ve eklem esnekliğine olan faydalarını anlatıyor. Etkinlikler, pazartesi ve çarşamba günleri Siteler Emekli Kahvehanesi'nde saat 11.30'da, Gürsu Emekli Kahvehanesi'nde ise saat 15.00'te gerçekleştiriliyor.

Amacımız oluşabilecek sorunları engellemek

Projenin amacının yaş almış bireylerde kas ve iskelet sistemlerinde oluşmuş ve oluşabilecek sorunları önlemek ve gidermek olduğunu söyleyen Konyaaltı Belediyesi fizyoterapistlerinden Umutcan Pınar, "Cem Başkanımızın talimatıyla Spor İşleri Müdürlüğümüzle böyle bir proje hazırladık. Amacımız yaş almış bireylerimizin denge ve koordinasyon sistemlerini güçlendirmek. Burada göstermiş olduğumuz egzersizlerin hangi tip ağrılara iyi geldiğini anlatıyoruz. Egzersizleri alışkanlık haline getirmelerini istiyoruz. Emeklilerimizden çok olumlu tepkiler alıyoruz" dedi.

Emekliler etkinlikten memnun

Etkinlikten memnun olduklarını belirten 74 yaşındaki Nefret Akyal, yapılan egzersizlerin hayatlarına olumlu etki ettiğini ve bu hareketleri devam ettireceklerini belirtti. Akyal, etkinliği arkadaşlarına da tavsiye ettiğini sözlerine ekledi. Katılımcılardan Bekir Demir ise egzersizlerin evde de uygulanabileceğini vurgulayarak, etkinlik için Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'a teşekkür etti. Emekli edebiyat öğretmeni Saffet Aydoğan da etkinlikte yeni hareketler öğrendiğini ve bu hareketlerin kendisini iyi hissetmesini sağladığını söyledi. - ANTALYA