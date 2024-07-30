Konyaaltı Belediyesi Emekli Kahvelerinde "Sağlıklı Yaş Al" Egzersizlerine Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Konyaaltı Belediyesi Emekli Kahvelerinde "Sağlıklı Yaş Al" Egzersizlerine Başladı

Konyaaltı Belediyesi Emekli Kahvelerinde "Sağlıklı Yaş Al" Egzersizlerine Başladı

Konyaaltı Belediyesi, Emekli Kahvelerinde "Sağlıklı Yaş Al" egzersizlerine başladı.

30.07.2024 09:42  Güncelleme: 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaaltı Belediyesi, Emekli Kahvelerinde "Sağlıklı Yaş Al" egzersizlerine başladı. Egzersiz kapsamında uzman eğitmenler, emeklilere sağlıklı kalmanın yollarını anlatıyor ve yapılması gereken hareketleri uygulamalı olarak gösteriyor.

Konyaaltı Belediyesi Uncalı ve Gürsu Emekliler Kahvelerinde "Sağlıklı Yaş Al" projesiyle emeklilere egzersiz yaptırıyor. Düzenlenen egzersizde emekliler hem bir araya gelip sosyalleşme fırsatı buluyor, hem de uzman eğitmenler eşliğinde bedenlerini hareket ettirme şansı elde ediyor. Eğitmenler, vatandaşlara egzersiz sırasında yapılan hareketlerin hangi kas grubunu çalıştırdığını, egzersizlerin kalp-damar sağlığına ve eklem esnekliğine olan faydalarını anlatıyor. Etkinlikler, pazartesi ve çarşamba günleri Siteler Emekli Kahvehanesi'nde saat 11.30'da, Gürsu Emekli Kahvehanesi'nde ise saat 15.00'te gerçekleştiriliyor.

Amacımız oluşabilecek sorunları engellemek

Projenin amacının yaş almış bireylerde kas ve iskelet sistemlerinde oluşmuş ve oluşabilecek sorunları önlemek ve gidermek olduğunu söyleyen Konyaaltı Belediyesi fizyoterapistlerinden Umutcan Pınar, "Cem Başkanımızın talimatıyla Spor İşleri Müdürlüğümüzle böyle bir proje hazırladık. Amacımız yaş almış bireylerimizin denge ve koordinasyon sistemlerini güçlendirmek. Burada göstermiş olduğumuz egzersizlerin hangi tip ağrılara iyi geldiğini anlatıyoruz. Egzersizleri alışkanlık haline getirmelerini istiyoruz. Emeklilerimizden çok olumlu tepkiler alıyoruz" dedi.

Emekliler etkinlikten memnun

Etkinlikten memnun olduklarını belirten 74 yaşındaki Nefret Akyal, yapılan egzersizlerin hayatlarına olumlu etki ettiğini ve bu hareketleri devam ettireceklerini belirtti. Akyal, etkinliği arkadaşlarına da tavsiye ettiğini sözlerine ekledi. Katılımcılardan Bekir Demir ise egzersizlerin evde de uygulanabileceğini vurgulayarak, etkinlik için Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'a teşekkür etti. Emekli edebiyat öğretmeni Saffet Aydoğan da etkinlikte yeni hareketler öğrendiğini ve bu hareketlerin kendisini iyi hissetmesini sağladığını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konyaaltı Belediyesi Emekli Kahvelerinde 'Sağlıklı Yaş Al' Egzersizlerine Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:39 AK Parti’de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin
10:16 İsrail’de büyük isyan Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı
09:00 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı
04:13 Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi Meclis’ten geçerek yasalaştı Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı
23:06 Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı
10:51 Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu
10:11 Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam’da 22 sinema filmi olan bir aktördü Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam'da 22 sinema filmi olan bir aktördü
10:09 Rusya’da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti Rusya'da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti
09:46 Kanada’da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü
09:44 Sigaraya bir zam daha geliyor Fiyatlar en az 5 TL artacak Sigaraya bir zam daha geliyor! Fiyatlar en az 5 TL artacak
09:40 Star Wars filmindeki altın bikini 5 milyon TL’ye satıldı Star Wars filmindeki altın bikini 5 milyon TL'ye satıldı
08:31 Erzurum’da ambulans ile ticari araç çarpıştı 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı Erzurum'da ambulans ile ticari araç çarpıştı! 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
08:25 Kenan Işık’ın cenazesi ailesine teslim edildi Kenan Işık'ın cenazesi ailesine teslim edildi
08:11 Mersin’de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım Mersin'de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım
07:55 Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül başrol oynayacağı diziden ayrıldı Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül başrol oynayacağı diziden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 11:27:51. #1.13#
SON DAKİKA: Konyaaltı Belediyesi Emekli Kahvelerinde "Sağlıklı Yaş Al" Egzersizlerine Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement