Konya'da Emekli Lokman Yıldız, İnsanlardan Para Değil Hayır Dua İstiyor - Son Dakika
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Yerel

Konya'da Emekli Lokman Yıldız, İnsanlardan Para Değil Hayır Dua İstiyor

Konya'da yaşayan emekli Lokman Yıldız, yazları limonata ve su, kışları ise çorba ikram ediyor. Yıldız, sadece hayır duası istiyor. İnsanlardan para teklif edenlere 'Ey güzel insan yiyin için para teklif etmeyin' ve 'Yiyin için Allah razı olsun deyin yeter' yazılı pankartlarla yanıt veriyor. Yıldız, 'Herkesten sadece Allah razı olsun demelerini istiyorum. Başka da bir amacım yok. Tek amacım Allah'ın rızasını kazanmak' dedi.

09.06.2024 09:10
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Konya'da emekli olduktan sonra yazları limonata ve su, kışları ise çorba ikram eden Lokman Yıldız, insanlardan para değil hayır duası istiyor.

Konya'da yaşayan Lokman Yıldız (63), emekli olduktan sonra yazları limonata ve soğuk su, kışları ise vatandaşlara çorba dağıtmaya başladı. Yıldız, her gün arabası ile Konya'nın belirli noktalarında sıcak havada evinde hazırladığı limonatayı vatandaşlara ikram ediyor. Kış ayları geldiğinde ise vatandaşların içini ısıtmak için çorba hazırlayan Lokman Yıldız, kendisine para teklif edenlerden sadece hayır duası istiyor. Yıldız'ın tezgahının önünde ise 'Ey güzel insan yiyin için para teklif etmeyin' ve 'Yiyin için Allah razı olsun deyin yeter' yazılı pankartlar bulunuyor.

"Herkesten sadece Allah razı olsun demelerini istiyorum"

7 yıldır insanlara ikramda bulunduğunu anlatan Lokman Yıldız, "Kışın çorba ekmek yazın ise limonata, soğuk su dağıtıyoruz. Kışın milleti soğuktan ısıtmaya çalışıyoruz. Yazın da insanları serinletmeye çalışıyoruz. Herkesten sadece Allah razı olsun demelerini istiyorum. Başka da bir amacım yok. Tek amacım Allah'ın rızasını kazanmak" dedi.

"Dünyaya geldik, azıcık da olsa faydalı olalım"

Emekli olduktan sonra bu işe başladığını belirten Yıldız, "Emekli olduktan 2-3 sene sonra da bu işe başladık. Allah'ın izniyle bu işle de vaktimizi, ömrümüzü dolduracağız. Cenab-ı Allah fırsat verdiği sürece devam edeceğiz. Vatanımıza, milletimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Dünyaya geldik, azıcık da olsa faydalı olalım. Yatmak ile bir yere varamayız" şeklinde konuştu.

İlk gören insanların çok güzel karşıladığını söyleyen Yıldız, "İnsanlar ilk gördüğünde çok iyi karşılıyorlar. Bazıları geliyor, para teklif ediyor. Ben de almıyorum. Adam bana kızıyor, 'bir katkım olsun' diyor. Ben de 'yapabildiğim yere kadar kendim yapacağım' diyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya'da Emekli Lokman Yıldız, İnsanlardan Para Değil Hayır Dua İstiyor - Son Dakika

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