Emekli Marangoz, Çocukları Sevindirmeye Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Emekli Marangoz, Çocukları Sevindirmeye Devam Ediyor

Emekli Marangoz, Çocukları Sevindirmeye Devam Ediyor

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan emekli marangoz Adem Sarıduman, kurduğu mini atölyede yüzlerce oyuncak yaparak çocukları sevindiriyor. Sarıduman, emekli olduktan sonra zamanını en iyi şekilde değerlendirmek için ahşaptan yapılan araba, traktör, ev gibi oyuncakları ücretsiz olarak çocuklara veriyor.

27.02.2024 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Marangoz Ustası Adem Sarıduman; emekli olduktan sonra kurmuş olduğu mini atölye ile bu güne kadar yüzlerce oyuncak yaparak zamanını en iyi şekilde değerlendirirken bir yandan da çocukları sevindirmeye devam ediyor.

İlçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Adem Sarıduman; "Yaklaşık 25 yıl marangozluk yaparak emekli olduktan sonra marangozluk işini bıraktım. Emekli olduktan sonra kendimi bir boşlukta hissettim. Evde boş boş oturmayı kendime yediremedim. Evimin bahçesi içerinde bir alana küçük bir atölye kurarak elde ettiğim tahta ve ağaçlardan ahşaptan oluşan doğal araba, traktör, ev, tüfek vb. gibi çocukların oynayacağı türden oyuncaklar yapıp torunlara, komşu çocuklarına, akrabalarımız çocuklarına kısacası eşe dosta ücretsiz bir şekilde yapıp veriyorum. Hem çocuklar sevinmiş oluyor hem de ben zamanımı boşa geçirmemiş oluyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Tomarza, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekli Marangoz, Çocukları Sevindirmeye Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 17:14:10. #1.11#
SON DAKİKA: Emekli Marangoz, Çocukları Sevindirmeye Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement