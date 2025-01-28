Emekli Memur Tarıma Yönelerek Topraksız Çilek Üretiyor - Son Dakika
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Emekli Memur Tarıma Yönelerek Topraksız Çilek Üretiyor

Emekli Memur Tarıma Yönelerek Topraksız Çilek Üretiyor

40 yıl devlet memurluğu yaptıktan sonra emekli olan Ali Haydar Ölmez, tarıma yönelerek topraksız çilek yetiştirmeye başladı ve bu süreçte 20 kadına istihdam sağladı.

28.01.2025 13:08  Güncelleme: 13:13
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde 40 yıl devlet memurluğu yapan Ali Haydar Ölmez, emekliliğin ardından tarıma yönelerek topraksız çilek yetiştirmeye başladı.

İlçede 40 yıldır devlet memuru olarak görev yapan Ali Haydar Ölmez emekliliğinin sonuna doğru tarıma yöneldi. Belediye Başkan Yardımcılığı, Basın Müdürlüğü gibi bir çok alanda görev yapan Ölmez, oğlunun önerisi ile köyünde seracılığa başladı. Özlem, altı ay önce 8 dönüm araziye serasını kurarak kırmızı elmas olarak nitelenen topraksız çilek yetiştirmeye başladı. Serada ilk mahsulünü alan Ölmez, yurt dışından aldığı siparişlere yetişmeye çalıştığını söyledi.

20 KADINA İSTİHDAM SAĞLIYOR

Serasının bulunduğu kırsal İbrişim Mahallesi'nden 20 kadına da istihdam sağlayan Ölmez, "40 yıllık memurluk görevinden sonra topraksız tarımla tanıştım. Altı aylık süre içerisinde seramı kurdum. Seramı kurduktan sonra aylık 500 kilogram civarında ürün almaya başladım. 20 köylü kadınımıza da burada iş imkanı sunduk. Şu an hasat dönemindeyiz. Türki devletlere, Balkan ülkelerine ihraç ediyoruz. Topraklı üretime oranla ilaç kullanımı daha az. Ayrıca topraklı üretim çileğin iki gün dayanamadığı bir yerde topraksız çileğin en az 10 ile 15 gün arasında dayandığı görülüyor. Topraksız seri üretimimizi arttırarak inşallah yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yerel Emekli Memur Tarıma Yönelerek Topraksız Çilek Üretiyor - Son Dakika

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