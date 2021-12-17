Emekli müdürün eski otomobil tutkusu görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

Emekli müdürün eski otomobil tutkusu görenleri şaşırtıyor

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Adliye Yazı İşleri Müdürlüğü'nden emekli Ethem Zeybek'in, eski otomobil tutkusu görenleri şaşırtıyor.

Burhaniye de, Ayvalık Adliyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nden emekli olan 55 yaşındaki Ethem Zeybek, çocukluğundan beri eski otomobillere olan tutkusu yüzünden, 1976 model otomobil satın aldı. Otomobiline gözü gibi baktığını anlatan Zeybek, en ufak arızasında sanayiye gittiğini söyledi.

Eski arabaları sevdiğini anlatan Ethem Zeybek, "Bu 76 model Murat 124. Zamanında bunlardan kullandık. Şu anda da merakım olduğundan dolayı eski arabaları seviyorum. Klasik arabaları seviyorum. Önce bende 65 Belair vardı. Onu bir süre kullandım. Şimdi bu bende. Bunu satmayı düşünmüyorum. Meraklıları var. Çok temiz olduğu için satar mısın diye soran çok oluyor. Ama, satmayı düşünmüyorum. Benim başka arabamda var. Ama, bunu daha fazla kullanıyorum. Bu 45 yaşındaki arabamla daha fazla ilgileniyorum. En ufak bir yeri tak dese, hemen sanayiye giderim. Nerden ses geliyor. Hatası nerde. Bir arıza var mı daha iyi ilgilenirim. Neticede eski araba. Ben, buna bakmak zorundayım. İyi bakmalıyım ki, uzun süre binebileyim" dedi.