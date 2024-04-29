Emekli Öğretmen 46 Yıl Boyunca Biriktirdiği Antika Eşyaları Dükkan Açarak Sergiliyor - Son Dakika
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Emekli Öğretmen 46 Yıl Boyunca Biriktirdiği Antika Eşyaları Dükkan Açarak Sergiliyor

Emekli Öğretmen 46 Yıl Boyunca Biriktirdiği Antika Eşyaları Dükkan Açarak Sergiliyor

Zonguldak'ta yaşayan 63 yaşındaki emekli öğretmen İsmail Bayramusta, lise yıllarında merak duyduğu antika eşyaları 46 yıl boyunca biriktirdi. Topladığı eşyaları dükkan açarak sergilemeye başlayan Bayramusta, çocukluk hayalini gerçekleştirmiş oldu. Dükkanda 80 ila 100 senelik eşyaların yanı sıra eski halılar, kilimler, dokuma bezler ve ibrikler bulunuyor.

29.04.2024 11:09
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Zonguldak'ta 63 yaşındaki emekli öğretmen, lise yıllarında merak duyduğu antika eşyaları 46 yıl boyunca biriktirdi. Topladığı eşyaları dükkan açarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

Devrek ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki İsmail Bayramusta, lise yıllarında at eyerine merak sardı. Besledikleri atını satan babasından at eyerini hatıra olarak isteyen Bayramusta, eyerin atla birlikte teslim edildiğini öğrenince köy köy gezip eyer aramaya başladı. Bulduğu eyerlerle birlikte 50 ila 100 yıllık eşyalar da bulan Bayramusta, eşyaları evinde biriktirmeye başladı.

'80 ila 100 senelik eşyalar var"

Emekli öğretmen İsmail Bayramusta, lise yıllarında merak duyduğu antika eşyaları 46 yıl boyunca biriktirdi. Bayramusta, topladığı eşyaları dükkan açarak sergilemeye başladı. Emekli öğretmen, 46 yıllık birikimiyle çocukluk hayalini gerçekleştirmiş oldu.

Dükkanda eski halı, kilim, dokuma bez, ibrik gibi çeşitli eşyaların olduğunu ifade eden Bayramusta şöyle dedi:

"Dükkanı açalı 2,5 yıl oldu. Fakat lise yıllarından itibaren sanata ilgim vardı. Ürünleri topladım. Evde yer kalmadı. Evde bunları temizlemek zor oldu. Eşim de depoya koymamız gerektiğini söyledi. Emekli olunca belki bir dükkan açarım dedim çünkü depom yoktu. Burayı açtım. Evdeki ürünleri buraya taşıdım. Ufak tefek şeyler toplayarak başladım. At eyerlerine ilgim vardı. Babam ormancıydı bizim atımız vardı. Emekli olduktan sonra atı sattı. Eyeri vermek zorunda kaldı. Ondan sonra köylerde at eyeri aramaya başladım. Birkaç tane buldum. Onunla beraber eski süs eşyaları, mezatlara katılıyorum. Bu eşyaları biriktirdim, topladım. Bizim burada 80 ila 100 senelik eşyalar var. 1900'lü yıllarının başından itibaren tarihlendirebiliriz. Burada eski ibrikler var. İbriklerin üzerine tarihte var. Eski kilim var. Eski halılar var. Dokuma bezler var en az 70-80 yıllık. Askere gitmeden elimde birkaç şey biriktirdim. 46 yıl önceden biriktirmeye başladım. Şu anda gelen ürünleri alıyorum. Kayıt yapıyorum ve sergiliyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Çocukluk, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekli Öğretmen 46 Yıl Boyunca Biriktirdiği Antika Eşyaları Dükkan Açarak Sergiliyor - Son Dakika

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