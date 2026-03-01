Emekli Öğretmenden Yeni Başlangıç - Son Dakika
Emekli Öğretmenden Yeni Başlangıç

01.03.2026 10:57
Mehmet Arif Yüksel, emekliliği sonrası üniversiteye devam ederek aktif bir yaşam sürüyor.

Gökdeniz Can

(ISPARTA) - Isparta'da yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Arif Yüksel, öğretmenlikten emekli olmasının ardından iki yıllık Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü'nü tamamladı. Ardından dikey geçişle eğitim alma hakkını kazandığı Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'ne halen devam eden Yüksel, "Derslerime düzenli katılıyorum" dedi.

Öğretmenlikten emekli olmasının ardından aktif bir hayat içinde olmayı tercih eden Yüksel, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Yüksel, Kovid-19 sonrası oluşan boşluk hissiyle yeni bir arayışa girdiğini ifade etti. Kahvehane alışkanlığı olmadığını ve "Aktif görevden sonra ne yapacağım?" diye düşündüğünü bildiren Yüksel, boşluğa düşmemek için kendisine çalışmalarını yürüteceği bir oda tuttuğunu belirtti.

Isparta'daki iki üniversiteden biri olan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin Radyo Televizyon Bölümü'nü kazandığını ve 44 yıl aradan sonra yeniden öğrenci olmanın heyecanını yaşadığını dile getiren Yüksel, buradaki eğitiminin ardından dikey geçiş sınavına da girdiğini ve Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde eğitimine devam etmeye başladığını anlattı.

"Derslerime düzenli katılıyorum. Sabah erken saatlerde dersler başlıyor. Ödevlerimi de bu küçük ofisimde yapıyorum" diyen Yüksel, boş zamanlarını değerlendirmek için tuttuğu ofisinde şiirler yazdığını belirtti."

Şiirle tanışmasının öğretmen okuluna dayandığını ifade eden Yüksel, "Şiir yazmak planlı bir şey değil. Bazen yılda üç, bazen beş tane yazıyorum. Ama önemli olan kalıcı olması" diye konuştu.

Zaman zaman katıldığı şiir yarışmalarında dereceler de elde ettiğini bildiren Yüksel, yazdıklarını gelecek nesillere bırakmak istediğini belirterek, "Çocuklarıma ve torunlarıma bir hatıra kalsın istiyorum" dedi.

Emekliliği bir son değil, yeni bir başlangıç olarak gören Yüksel, şimdi ise sosyal medya için kısa videolar üretmeye hazırlanıyor.

Kaynak: ANKA

