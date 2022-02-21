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Emekli olduktan sonra hobisini ticarete çevirdi - Son Dakika

Emekli olduktan sonra hobisini ticarete çevirdi

21.02.2022 11:49
Emekli olduktan sonra hobisini ticarete çevirdi

Eskişehir'de yaşayan asker emeklisi Hakkı Coşkun, çocukluk çağlarından beri hobi olarak yaptığı kara kalem resim yapmayı emekli olduktan sonra mesleğe çevirdi.

Eskişehir'de yaşayan asker emeklisi Hakkı Coşkun, çocukluk çağlarından beri hobi olarak yaptığı kara kalem resim yapmayı emekli olduktan sonra mesleğe çevirdi.

Çocukluk çağlarında merak saldığı kara kalem çizimlerinden hiç vazgeçmeyen 69 yaşındaki Hakkı Coşkun, askeri personel olduktan sonra da hobisini yaşatmaya devam etti. Tayini çıktığı illerde de duygularını kattığı çizimleriyle güzel hatıralar bıraktı. Emekli olduktan sonra da çizimlerini devam ettiren Coşkun, 2000 yılında kendine ait küçük bir atölye açtı. Kendi çizimlerinin yanına vatandaşların getirdiği fotoğrafları da kağıda döken Hakkı Coşkun, eserlerine duygularını kattığını belirtti.

"Çizimlerime duygularımı kattım her zaman"

Yaklaşık 55 yıl önce merak saldığı kara kalem çizimlerine duygularını da yansıttığını belirten Hakkı Coşkun, emekliliğin tadını çıkartıyor. Açtığı atölyede kendi eserlerine bakarak vaktini geçiren Coşkun, hayat hikayesini şu şekilde anlattı:

"Kara kalem çizimlerini ortaokul çağlarından beri yapıyorum. Yaklaşık 55 yıl oldu. Okuldan çıktıktan sonra bir şeyler çizmeye başladım. Gençlik zamanlarımda para kazanabilmek içine esnafları dolaşıp çizim işi alıyordum. Çizimlerime duygularımı kattım her zaman. Askeri okula gittim. Orada da elimden geldiğince devam ettim resim yapmaya. 1998 yılında askeriyeden emekli oldum. Daha sonra 2000 yılında buradaki dükkanı açtım. Farklı bir sektörde iş yapmayı denedim fakat yürütemedim. Sonradan kara kalem, yağlı boya ve pastel boyayla çizim yapabileceğim bir yerim olsun istedim. Burayı açtım. Kendim çizimler yapıyorum. Müşteriler de sevdiklerinin fotoğrafını getirip kara kalem çizimi yaptırıyor." - ESKİŞEHİR

Emekli olduktan sonra hobisini ticarete çevirdi
Emekli olduktan sonra hobisini ticarete çevirdi
Emekli olduktan sonra hobisini ticarete çevirdi
Emekli olduktan sonra hobisini ticarete çevirdi
Emekli olduktan sonra hobisini ticarete çevirdi

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Eskişehir, Çocukluk, Atölye, Emekli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Emekli olduktan sonra hobisini ticarete çevirdi - Son Dakika


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