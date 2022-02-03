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Emekli şef 30 milyon ağaç dikerek bölgenin geleceğine dokundu - Son Dakika

Emekli şef 30 milyon ağaç dikerek bölgenin geleceğine dokundu

03.02.2022 09:54

Emekli şef 30 milyon ağaç dikerek bölgenin geleceğine dokundu Sinop'un Boyabat ilçesinde 1980'li yıllarda çekilen ve Orman İşletme Şefliğinin ağaçlandırma çalışmalarıyla büyük bir gelişim gösteren arazilerin fotoğrafı, sosyal medyada gündeme damgasını vurdu.

Emekli şef 30 milyon ağaç dikerek bölgenin geleceğine dokundu

SİNOP - Sinop'un Boyabat ilçesinde 1980'li yıllarda çekilen ve Orman İşletme Şefliğinin ağaçlandırma çalışmalarıyla büyük bir gelişim gösteren arazilerin fotoğrafı, sosyal medyada gündeme damgasını vurdu.

Yaklaşık 40 yıllık zaman dilimiyle çekilmiş bölgenin halini görenler, dönemin Bölge Ağaçlandırma Şefliğini yapan Hikmet Kaya'yı tebrik ediyor. Bölgenin ağaç sayısı ve doğası bakımından büyük bir değişim gösterdiği gözler önüne seriliyor.

"30 milyonun üzerinde fidan diktim"

Şimdilerde emekliliğinin tadını çıkartan eski Boyabat Orman İşletme Şefliğinde Ağaçlandırma Şefi görevini yapan Hikmet Kaya, Sinop'ta görev alanı olan Boyabat, Dikmen ve Saraydüzü ilçelerinde ağaçlandırma çalışmalarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Kaya, "1978 yılı Eylül ayında Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma Şefi olarak göreve başladım. Bu süreç içinde 10 bin hektarın üzerinde ağaçlandırma, erozyon kontrolü usulünü geliştirme dediğimiz proje itibariyle çalışmalar yaptık ve 30 milyon üzerinde fidan diktim."

"Onlar benim askerlerim"

Yetişen ağaçların toprağı tutarak erozyonu önlediğini dile getiren Kaya, ağaçlarına asker benzetmesi yaptı. Emekli olduktan sonra ise görev yaptığı Boyabat'a yerleşen Kaya, "20 sene oluyor emekli olalı. Bu ormanları yetiştirdik, benim gurur kaynağım. Servetim diyorum, benim askerlerim diyorum. Askerler nasıl vatanı koruyorsa benim diktiğim çamlar da erozyonu koruyor, toprağı koruduğu için asker ile ben çamları aynı seviyede görüyorum. Biri vatanı koruyor, biri toprağı koruyarak vatanımıza hizmet etmiş oluyor" diye konuştu.

Geyik bile var

Yetişen ormanların bölgede hayvan popülasyonuna da büyük etki ettiğini dile getiren Kaya, "Yakın çevrelerde tavşan, tilki porsuk, çakal burası şehir merkezi olduğu için tabi ama öbür sahalarda köyün insanları geyik olduğunu görmüştür, orası 3 bin hektarlık sahalar. Ama burası kasaba içinde yerleşim alanında olduğu için burada ancak tavşan, tilki, çakal, kurt gibi hayvanlar" dedi.

Emekli şef 30 milyon ağaç dikerek bölgenin geleceğine dokundu
Emekli şef 30 milyon ağaç dikerek bölgenin geleceğine dokundu
Emekli şef 30 milyon ağaç dikerek bölgenin geleceğine dokundu

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Boyabat, Emekli, Asker, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Emekli şef 30 milyon ağaç dikerek bölgenin geleceğine dokundu - Son Dakika


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