30 yıl içerisinde 400'den fazla yaptığı resimle evini atölyeye çevirdi - Son Dakika
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Yerel

30 yıl içerisinde 400'den fazla yaptığı resimle evini atölyeye çevirdi

Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi'nde yaşayan 73 yaşındaki emekli tarih öğretmeni Faruk Mehmet Alper, 30 yıl içerisinde 400'den fazla resim yaptığı evini atölyeye çevirerek görenleri beğenisini topluyor. Kitap okuyarak, gezerek ve araştırarak ilham kaynağını bulan Alper, eli fırça tuttuğu sürece resim yapmayı düşünüyor.

30.04.2024 23:19
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30 yıl içerisinde 400'den fazla yaptığı resimle evini atölyeye çevirdi

Emekli tarih öğretmeninin yaptığı resimler görenleri büyülüyor

73 yaşındaki emekli tarih öğretmeni Faruk Mehmet Alper:

"Elim fırça tuttuğu sürece resim yapmayı düşünüyorum"

"Kitap okuyarak, gezerek ve araştırarak ilham kaynağımı buluyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi'nde yaşayan 73 yaşındaki emekli tarih öğretmeni Faruk Mehmet Alper, 30 yıl içerisinde 400'den fazla resim yaptığı evini atölyeye çevirerek görenleri beğenisini topluyor.

Uzun yıllar boyunca öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Faruk Mehmet Alper, boş zamanlarını başta Sivrihisar, Eskişehir, Atatürk ve Osmanlı padişahlarının olmak üzere belirlediği konularla ilgili resim yaparak geçiriyor. 30 yıldır bu uğraşı bir hobi edinen Alper, yaptığı 400'den fazla eser ile atölyeye çevirdiği evinin dekoruyla dikkat çekiyor. Geçmiş yıllarda akademiye ve resim bölümüne girmeyi denediğini, ancak başarısız olduğunu ifade eden emekli öğretmen, hayatında kendi kendine bu sanatı öğrenmesi için bir fırsat oluşması üzerine tutkusundan vaz geçmeyerek ortaya çıkarttığı ilginç eserler ile beğeni topluyor. Kitap okuyarak, gezerek ve araştırarak ilham kaynağını da bulan 73 yaşındaki sanatçı vatandaş, eli fırça tuttuğu sürece çeşitli malzemelerle resim yapmaya devam ederek ilerleyen zamanlarda tüm eserleriyle büyük bir sergi açmayı planlıyor.

"Ufak tefek çalışmaları saymazsak yaklaşık 450 eser yaptım"

Alper, resim yapmanın kendisi için yıllar önce başlayan vaz geçilmez bir tutku olduğunu söyledi. Elinden geldiği kadar kendini geliştirmeyi sürdürmeyi hedefleyen ve 30 yıl içerisinde yaptığı 400'den fazla eserle büyük bir sergi açmayı hayal ettiğini dile getiren Faruk Mehmet Alper, "Daha çok Sivrihisar, Eskişehir, Atatürk ve Osmanlı padişahlarının resimlerini yapıyorum. Bu şekilde oyalanıyorum, vakit geçiriyorum. Dört defa akademiye girmek için uğraştım, 1 defa da resim bölümünü denedim, fakat o zaman Anadolu'nun kıyı şehrinden gittiğim için başarılı olamadım. Belki de eğitimim yeterli gelmedi. Sonra imkanlarım oldu, kendi kendime öğrenmek için uğraştım ve herhalde eserlerden anlaşıldığı gibi istediğim gibi oldum. Sonrasında çok miktarda eser ortaya çıktı. 30 senedir profesyonel olarak çalışıyorum. Yaptığım resimler beğeniliyor. Çalışmalarım çeşitli sergi salonlarında, Sivrihisar'da Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde vatandaşlarla buluşturuluyor. Fırsat buldukça da geziyorum, araştırıyorum ve okuyorum. Elimden geldiği kadar hala da deneme yapıyorum. Kendimi bulmuş değilim. Emekliliği yok bunun, sonuna kadar devam ederim. Elim fırça tuttuğu sürece yapmayı düşünüyorum. Ufak tefekleri saymazsak yaklaşık 450 eser yaptım. 300 tanesi Sivrihisar'la ilgili. Sivrihisar küçük yer ve sosyal faaliyetler zayıf. Ben de boş zamanlarımı resim yaparak ve kitap okuyarak değerlendiriyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 30 yıl içerisinde 400'den fazla yaptığı resimle evini atölyeye çevirdi - Son Dakika

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