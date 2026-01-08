Cengiz ailesinin acı günü

Aziziye Belediyesi'nin önceki dönem başkanlarından Fatih Cengiz ile Palandöken Belediyesi personellerinden Osman Cengiz'in babası, Emekli Vakıflar Bölge Müdürü Nihat Cengiz (83) hayatını kaybetti.

Yaşlılığa bağlı çeşitli rahatsızlıkları bulunan Nihat Cengiz, Ankara'da Fatih Cengiz ile birlikte yaşadığı evinde dün aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cengiz, akşam saatlerinde Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Baba Nihat Cengiz'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta bulunan aile kabristanında toprağa verildi.

Cenaze namazına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, önceki dönem Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Zafer Medya Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barlak, AK Parti Yakutiye İlçe Başkanı Ferit Yıldız ve aile yakınları katıldı. - ERZURUM