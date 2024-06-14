Emekliler Bayram İkramiyelerine Tepki Gösterdi

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(İZMİR)- DİSK Emekli-Sen Ege Bölge Temsilciliği üyesi emekliler, emeklilere verilen bayram ikramiyesi miktarlarına tepki göstererek SGK İzmir İl Müdürlüğü önüne siyah çelenk bıraktı. Yapılan açıklamada "İktidarın emeklilere reva gördüğü bu düzen, soframızdan dilim dilim ekmek eksilten, torunlarımızın bayram harçlıklarına göz koyan, günlerimizden, bayramlarımızdan, yaşamlarımızdan çalarak hayatta kalan bir düzendir. Bizlere reva görülenle yetinmeyecek; bizden çaldıklarıyla bayram edenleri göndereceğiz!" denildi.

İzmir'de DİSK Emekli-Sen Ege Bölge Temsilciliği üyesi emekliler, bayram ikramiyeleri protesto ederek, Konak ilçesindeki SGK İzmir İl Müdürlüğü önüne siyah çelenk bıraktı. Basın açıklaması yapan emekliler, "Adil, yeterli ikramiye; insan onuruna yakışır emeklilik!" taleplerini dile getirdi. DİSK Emekli-Sen Ege Bölge Temsilci Sabahattin Yeşiltepe'nin okuduğu açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Resmi gıda enflasyonunun yüzde 70,1 olarak açıklandığı, emeklilerin gıda enflasyonunun ise yüzde 86,1 olarak gerçekleştiği bir dönemde, emekliler bir bayramı daha buruk karşılıyor. Milyonlarca emekli ve hak sahibini açlık sınırı altındaki asgari ücretin yarısı kadar aylıklara mahküm eden iktidar, emeklilere üçer bin lira ile bayram sofrası kurun demeye devam ediyor. Emeklilere bayramlaşmayı çok gören bu iktidar gidecek! Emekli aylıklarımız cebimize girmeden erirken, bir kez daha müjdeler eşliğinde bayram ikramiyelerimizin hesaplarımızı yatırılacağı duyuruldu. Bu bayram ikramiyeleri de ne buzdolabımızı doldurmaya ne de soframıza et girmesine yetecek. Oysa bayram ikramiyesinin özü, emeklilerin çocukları ve torunlarıyla gönül rahatlığıyla bayramlaşmaları; bir nebze olsun nefes almaları ve hiç değilse bayramda ekonomik sıkıntılarını düşünmelerine gerek kalmamasıdır. Geldiğimiz noktada her bayrama biraz daha yoksullaşarak giren emeklilere bayramlaşmak bile çok görülmekte; emekliler katlanarak artan borçları ile iş kuyruklarında, ucuz ekmek kuyruklarında sıra beklemektedir. İktidarın emeklilere reva gördüğü bu düzen, soframızdan dilim dilim ekmek eksilten, torunlarımızın bayram harçlıklarına göz koyan, günlerimizden, bayramlarımızdan, yaşamlarımızdan çalarak hayatta kalan bir düzendir. Bizlere reva görülenle yetinmeyecek; bizden çaldıklarıyla bayram edenleri göndereceğiz.

"Bayram ikramiyeleri asgari ücretin altına düşmeyecek biçimde güncellenmeli"

Buzdolabımız boş; müjdelerinize karnımız tok! Bizlere 2018 yılında asgari ücretin yüzde 62,4'üne denk gelen bayram ikramiyelerinin 2024 yılında asgari ücretin yüzde 17,6'sına gerilemesini müjdeliyorlar. Emekli bayram ikramiyelerini iki katına çıkardık diyorlar. Oysa gerçek gün gibi ortadadır: Emekli bayram ikramiyeleri 2018 yılındaki seviyesine oranla yüzde 72 oranında düşürülmüştür. Gerçek, emeklinin iğneden ipliğe gelen zamlar, enflasyon, hayat pahalılığı, dolaylı vergiler karşısında pula dönen aylıklarıyla verdiği yaşam mücadelesidir. Gerçek, bayram ikramiyesi adı altında yapılan üç kuruşluk ödemelere bile göz dikilmesidir. Gerçek, emeklinin evindedir, sofrasındadır. Tüm bunlar karşısında bizleri sefalete sürükleyenlerle bayramlaşmıyor; taleplerimizi tekrar ve tekrar dile getirmekten; hakkımız olanı istemekten vazgeçmiyoruz: Bayram ikramiyeleri asgari ücretin altına düşmeyecek biçimde güncellenmelidir! İktidar gidecek; bayramları torunlarımızla, neşeyle kutlayacağımız yarınlar gelecek."