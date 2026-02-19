Emekliler Bayram İkramiyesi Bekliyor

Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler, bayram ikramiyesine ilişkin beklentilerini dile getirdi. Bir emekli, bayram ikramiyesinin 20–30 bin lira arasında olması gerektiğini belirterek, "Aç geziyoruz, şimdiye kadar ne aldık? Emekliye para mı veriliyor?" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler bayram ikramiyesinin en az 10 bin lira olması gerektiğini ifade ettiler. Yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkati çeken emeklilerden biri şöyle konuştu:

"Bayram ikramiyesi milletvekillerinin aylığına göre 10 bin lira olması lazım. 20 bin lira maaş yetmiyor. Milletvekilleri 400 bin lira maaş alıyor, 'Yetmiyor, az' diyorlar. Peki bizim bu 20 bin lira yetiyor mu? 11 tane çocuğum var, hepsi de evli, 30 tane torunum var. Hepsi gelip gittiği zaman benim yanıma bir dede olarak bu aylık yeter mi? Ben de kendilerine soruyorum. Memurların aylığına göre de en düşük emekli maaşı 35-40 bin lira olmalı, geçinmek için bu devirde. Ne yaparım? 10 bin lira bu bayramdan, 10 bin lira öbür bayramdan 2-3 bin lira da aylığımdan kırpar alırım bir kurbanlık ama ikramiye 4 -5 bin lira olursa alamam."

Başka bir emekli, "Veren olsa 10 bin lira ben de diyeceğim ama veren olacak mı 10 bin lira? Yetmeye kalırsa bana 20 bin lira. 70 bin lira alan adama yetmiyor. Bu böyle, ikramiye olsun 10 bin lira" dedi.

Bir başka emekli de "Bayram ikramiyesi 20-30 bin lira arası olmalı. Aç geziyoruz. Ne aldık şimdiye kadar? Para mı veriyorlar emekliye? Kurban bayramında aç gezeriz. Nerede keseceğiz kurbanı? Kesenlere bakarız ancak biz" diye konuştu.

Emekli bir kent sakini de "Bayram ikramiyesi 10 bin lira olsun. Maaşlarımız yeterli değil. 10 bin lira olursa harcarız. Geçen sene kurbanlık 20 bin liranın üzerindeydi. Bu sene de en az 30 bin liranın üzerinde olur, alamayız" ifadelerini kullandı.