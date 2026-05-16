Emekliler Bayram İkramiyesini Artırmak İstiyor

16.05.2026 01:38
(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Hamamyolu Caddesi'nde bir araya gelen emekliler, bayram ikramiyesinin 30 bin lira olmasını talep etti.

Tüm Emeklilerin Sendikası'nın çağrısıyla Eskişehir Hamamyolu Caddesi'nde bir araya gelen emekliler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi taleplerini dile getirdi. Bir defaya mahsus 20 bin liralık seyyanen zam talep eden emekliler, bayram ikramiyesinin 30 bin liraya çıkarılmasını istedi. Emeklilerin basın açıklamasına CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü de destek verdi.

Basın açıklamasını yapan Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi Temsilciler Kurulu Üyesi Mehmet Sabri Bükülmez, şunları söyledi:

"Bugün Tüm Emeklilerin Sendikası olarak, ülkemizde örgütlü olduğumuz her yerde, eş zamanlı olarak alanlardayız. Türkiye'nin dört bir yanında emeklilerin, dul, yetim ve engellilerin sesi olarak alanlardayız. Yaşadığımız yoksulluğu görünür kılmak için alanlardayız. İnsanca yaşam haklarımız ve taleplerimizi daha güçlü haykırmak için alanlardayız. 12 Nisan'da Türkiye'nin 8 bölgesinde eş zamanlı gerçekleştirdiğimiz bölge mitingleriyle, tek adam saray iktidarını uyardık. Bu mücadele hattı, emeklilerin artık sessiz kalmayacağının açık bir ilanı olmuştur."

Meydanlarda yükselen bu ses; açlığa, yoksulluğa, sefalet ücretlerine ve halk düşmanı politikalara karşı, ortak bir itirazın sesi olmuştur. Emekliler olarak bir kere daha göstermiş bulunuyoruz ki; bu ülkenin gerçek sahipleri, yıllarca üreten, çalışan ve alın teri döken milyonlarız. Bugün milyonlarca emekli, açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahküm edildik. Emekli aylıkları her gün eridikçe eriyor. Temel yaşam giderleri karşılanamaz hale geldi. Elektrik, doğalgaz, kira, ulaşım ve temel gıda fiyatları karşısında emekliler olarak nefes alamaz durumdayız.

Aylıklara yapılan göstermelik yüzdelik artışlar, daha emeklinin cebine girmeden; sürekli artan zamlı faturalar ve hayat pahalılığı karşısında buharlaşmaktadır. En düşük emekli aylıkları, açlık sınırının yarısının bile altında kaldı. Milyonlarca emekli yaşamını sürdürebilmek için; Borçlanmakta, ek iş aramakta ya da en temel ihtiyaçlarından vazgeçmek zorunda bırakılmaktadır. Bugün yapılması gereken açık ve nettir: Her emekli aylığına, hiçbir ayrım yapılmadan derhal 20 bin TL seyyanen zam yapılmalıdır. Bu talep yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda insani ve toplumsal bir taleptir.

"EMEKLİLER PAZARA ÇIKAMAZ HALE GELDİ"

Çünkü; emekliler pazara çıkamaz hale geldi. Et, süt, peynir, zeytin, yumurta gibi temel gıdalara artık ulaşamıyor. Elektrik, doğalgaz faturaları karşısında çaresiz bırakıldı. Sağlık harcamalarını karşılayamaz durumda. Yıllarca çalışmamıza rağmen, bize sefalet içinde bir yaşam dayatılıyor. Bir ülkede emekliler açlıkla sınanıyorsa, orada sosyal devlet çökmüş demektir. Biz biliyoruz ki, sorun sadece ekonomik değildir. Sorun; Emeği değersizleştiren, halkı yoksullaştıran siyasi, ekonomik ve antidemokratik düzendir. Emeklilere gelince kaynak yok diyen saray iktidarı; Sermayeye vergi afları çıkarmakta. Şirket borçlarını silmekte. Tüm kamu kaynaklarını bir avuç ayrıcalıklı yandaş çevresine aktarmaktadır. Bu adaletsizliği kabul etmiyoruz.

Tüm Emeklilerin Sendikası olarak, taleplerimiz açık ve nettir: Emekli bayram ikramiyesi yılda dört kez ve asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır. Bizler sadaka değil, hakkımız olanı istiyoruz. Çünkü; bu ülkenin bütün değerlerini bizler ürettik. Fabrikalarda, tarlalarda, okullarda, hastanelerde, atölyelerde, tüm kamu kuruluşlarında yıllarca bizler çalıştık.  Bugün bizlere dayatılan sefalet düzenini kabul etmiyoruz. Emekliler olarak; insanca yaşam haklarımız ile taleplerimiz, çocuklarımıza ve torunlarımıza onurlu kardeşçe bir arada yaşayacakları özgür, bağımsız, laik ve demokratik bir Türkiye bırakmak için, alanlarda meydanlarda mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

