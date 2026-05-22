Emekliler Bayram İkramiyesini Yetersiz Buldu

Haber: Gökdeniz CAN

Kurban Bayramı öncesinde emeklilere verilen 4 bin lira bayram ikramiyesinin yetersiz olduğunu savunan Ispartalı emekliler, bunun temel ihtiyaçlara bile yetmeyeceğini söyledi.

Emekli öğretmen İsmail Özer, 4 bin liranın çerez parası bile olamayacağını kaydederek, "Bizi yönetenler kendileri lüks içinde yaşarlarken, memur emeklilerine 4 bin lira para vermeleri sadaka gibi bir şey bence. 4 bin lirayla hiçbir şey yapamazsınız. Ancak pazara gidebilirsiniz" dedi.

Emekli Şaban Türkmen de mevcut ekonomik şartlarda ikramiyenin yeterli olmadığını ifade ederek, "Sadece meyve, sebze alınır, çerez alınır. Küçükbaş kurban 15-20 bin, büyükbaş da 35-40 bin lira arasında" diye konuştu.

Ispartalı emekli Bülent Kayrak, "Pazara çıktığım zaman 2-3 bin lira gidiyor. Neye yetecek? 30-35 bin lira bir kurbanlık" ifadelerini kullandı.

Emekli Mehmet Akbaş, artan yaşam maliyetleri nedeniyle bayram alışverişi yapamadığını vurgulayarak, "Bir kilo et kaç para? Bir aileye yeter mi? Onlara gelince artırıyorlar, kimsenin haberi olmuyor, emeklinin bin lirası için Meclis'te 6 ay uğraşıyorlar" dedi.

Emekli bir yurttaş bayram ikramiyesinin geçmiş yıllardaki alım gücünü kaybettiğini belirterek, "Emekli ikramiyesi başlangıçta maaşın yüzde 60-70'i civarındaydı sanırım. Şimdi alım gücü düştü. 4 bin lirayla ancak 2 ya da 3 pazar görülür" diye konuştu.

Isparta'daki emeklilerden Bergin Kara ise torunlarına bayram harçlığı vermekte zorlandıklarını belirterek, "Bence 10 bin lira olması lazım. Ancak torunuma verebilirim. Bir bayramlık almak en az 6-7 bin lira" açıklamasında bulundu.