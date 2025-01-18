Emekliler Derneği Başkanı: \'Emeklilik Hakkımızdır\'

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Muhammet Fatih Başcı

(BURDUR)- Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, Burdur'da "Emeklilikte önce adalet sağlanmalı. Adalet olmazsa hiçbir şekilde olmaz. Emeklilik primi peşin ödenmiş bir haktır. Primimizi biz zamanında peşin ödedik. Emeklilik bize lütufla gelmedi, hakkımızdır. Bugün hakkımızı istiyoruz. Emeklilikte huzur olmazsa maalesef Türkiye'de huzur olmaz" dedi.

Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, Burdur'da emekli vatandaşlar için Burdur Belediyesi ve Tüm Emekliler Derneği iş birliği ile hizmete giren Emekli kafe ve Berber Salonu açılışına katıldı. Emeklilerin sıkıntılarını ANKA Haber Ajansı'na anlatan Çalışkan, şunları söyledi:

"Emeklilik bize lütufla gelmedi, hakkımızdır. Bugün hakkımızı istiyoruz"

"Emekli zammını biz de yeterli bulmadık. Bunun için de gerekli itirazlarımızı da yaptık. Taleplerimiz de şöyle oldu; 10 bin lira tüm emekliye hepsine seyyanen zam artı TÜFE dedik 2025 yılının birinci dönem zammını. Fakat bugün çıkan sadece en düşük emekli dedikleri kök maaşımıza 12 bin 500 lira şu anda da bu ay veremeyecekler daha tamamlayamadılar bin 969 lira. Bunun üzerine 2 bin-3 bin maaş zam artışı bu. Bunun yetersiz olduğunu söylüyoruz. Emekli artış zam paralarının en düşük maaşın asgari ücretin üzerinde olması. Bugün 2000-2002 yılında asgari ücretin 2.5-3 katı emekli maaşımız vardı. Şimdi ise bunu alan sadece taban değil emeklinin yüzde 80'i asgari ücretin, açlık sınırının altında maaş almaktadır. 25 yıl 9 bin, 10 bin gün prim ödeyerek emekli olan kişinin bugün aldığı maaş 20 bin lira. 2000 öncesi ve 2008 öncesinin maaşları tamamen erimiştir. 2000 yılından bu tarafa emeklinin maaşları yüzde 200 eridi.

"Sosyal güvenlikte, emeklilikte huzur olmazsa maalesef Türkiye'de huzur olmaz"

Bir an önce intibak yasası istiyoruz. Bu intibak yasası nasıl olacak; intibak yasası tüm emeklilerin hizmet ve primine dayalı, hizmeti ve ödediği prime göre değerlendirilecek. En düşük diyecek ki işte 5 bin prim gününe yüzde 50-yüzde 60, onun üzerine bir sayı görerek geçmişte bu 240 güne 1 puandı, bu şekilde değerlendirilerek emeklilikte önce adalet sağlanmalı. Adalet olmazsa hiçbir şekilde olmaz. Emeklilik primi peşin ödenmiş bir haktır. Primimizi biz zamanında peşin ödedik. Emeklilik bize lütufla gelmedi, hakkımızdır. Bugün hakkımızı istiyoruz. Sigortacılık nesiller arası yardımlaşmadır. Sigorta ölçüyle alacak, nemalandıracak, ölçüyle verecek. Bugün emekli maaşları, sigortanın aktüel dengesini, sosyal güvenliği bozdu diye algı yaratmaktalar. Hayır. Sigortanın aktüel dengesini sağlıktaki kontrolsüzlük, özel hastanelere gönderilmesi, emeklinin devlet hastanelerinden tedavi alamaması, randevu alamaması nedeniyle mecburen özel hastaneye gittiğinde bugün malumunuz Yenidoğan'da olan konular nasıl çıktı yakında dedeler de çıkar. Çünkü sosyal güvenliği bu duruma getiren maddelerden birincisi. İkincisi ise, 900 milyar alacağımız var. Bugün sayın bakanımız bunu açıklıyor. Alacağımız niye orada bekliyor, niye nemalandırılmıyor. Bunun içinde kayıp ekonomi, herkes asgari ücretten prim ödüyor. Vatandaşın yoksulluğundan. Bunlar düzeltilmediği müddetçe sosyal güvenlikte huzur olmaz. Sosyal güvenlikte, emeklilikte huzur olmazsa maalesef Türkiye'de huzur olmaz."