Emekliler Derneği Başkanı: 'Emeklilik Hakkımızdır' - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Emekliler Derneği Başkanı: 'Emeklilik Hakkımızdır'

Geniş Video İzle

Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, emeklilerin sorunlarını dile getirerek adaletin sağlanmadığı takdirde huzurun olmayacağını ifade etti. Emekli maaşlarının yetersizliğine dikkat çekti ve intibak yasası talep etti.

18.01.2025 20:44  Güncelleme: 20:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhammet Fatih Başcı

(BURDUR)- Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, Burdur'da "Emeklilikte önce adalet sağlanmalı. Adalet olmazsa hiçbir şekilde olmaz. Emeklilik primi peşin ödenmiş bir haktır. Primimizi biz zamanında peşin ödedik. Emeklilik bize lütufla gelmedi, hakkımızdır. Bugün hakkımızı istiyoruz. Emeklilikte huzur olmazsa maalesef Türkiye'de huzur olmaz" dedi.

Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, Burdur'da emekli vatandaşlar için Burdur Belediyesi ve Tüm Emekliler Derneği iş birliği ile hizmete giren Emekli kafe ve Berber Salonu açılışına katıldı. Emeklilerin sıkıntılarını ANKA Haber Ajansı'na anlatan Çalışkan, şunları söyledi:

"Emeklilik bize lütufla gelmedi, hakkımızdır. Bugün hakkımızı istiyoruz"

"Emekli zammını biz de yeterli bulmadık. Bunun için de gerekli itirazlarımızı da yaptık. Taleplerimiz de şöyle oldu; 10 bin lira tüm emekliye hepsine seyyanen zam artı TÜFE dedik 2025 yılının birinci dönem zammını. Fakat bugün çıkan sadece en düşük emekli dedikleri kök maaşımıza 12 bin 500 lira şu anda da bu ay veremeyecekler daha tamamlayamadılar bin 969 lira. Bunun üzerine 2 bin-3 bin maaş zam artışı bu. Bunun yetersiz olduğunu söylüyoruz. Emekli artış zam paralarının en düşük maaşın asgari ücretin üzerinde olması. Bugün 2000-2002 yılında asgari ücretin 2.5-3 katı emekli maaşımız vardı. Şimdi ise bunu alan sadece taban değil emeklinin yüzde 80'i asgari ücretin, açlık sınırının altında maaş almaktadır. 25 yıl 9 bin, 10 bin gün prim ödeyerek emekli olan kişinin bugün aldığı maaş 20 bin lira. 2000 öncesi ve 2008 öncesinin maaşları tamamen erimiştir. 2000 yılından bu tarafa emeklinin maaşları yüzde 200 eridi.

"Sosyal güvenlikte, emeklilikte huzur olmazsa maalesef Türkiye'de huzur olmaz"

Bir an önce intibak yasası istiyoruz. Bu intibak yasası nasıl olacak; intibak yasası tüm emeklilerin hizmet ve primine dayalı, hizmeti ve ödediği prime göre değerlendirilecek. En düşük diyecek ki işte 5 bin prim gününe yüzde 50-yüzde 60, onun üzerine bir sayı görerek geçmişte bu 240 güne 1 puandı, bu şekilde değerlendirilerek emeklilikte önce adalet sağlanmalı. Adalet olmazsa hiçbir şekilde olmaz. Emeklilik primi peşin ödenmiş bir haktır. Primimizi biz zamanında peşin ödedik. Emeklilik bize lütufla gelmedi, hakkımızdır. Bugün hakkımızı istiyoruz. Sigortacılık nesiller arası yardımlaşmadır. Sigorta ölçüyle alacak, nemalandıracak, ölçüyle verecek. Bugün emekli maaşları, sigortanın aktüel dengesini, sosyal güvenliği bozdu diye algı yaratmaktalar. Hayır. Sigortanın aktüel dengesini sağlıktaki kontrolsüzlük, özel hastanelere gönderilmesi, emeklinin devlet hastanelerinden tedavi alamaması, randevu alamaması nedeniyle mecburen özel hastaneye gittiğinde bugün malumunuz Yenidoğan'da olan konular nasıl çıktı yakında dedeler de çıkar. Çünkü sosyal güvenliği bu duruma getiren maddelerden birincisi. İkincisi ise, 900 milyar alacağımız var. Bugün sayın bakanımız bunu açıklıyor. Alacağımız niye orada bekliyor, niye nemalandırılmıyor. Bunun içinde kayıp ekonomi, herkes asgari ücretten prim ödüyor. Vatandaşın yoksulluğundan. Bunlar düzeltilmediği müddetçe sosyal güvenlikte huzur olmaz. Sosyal güvenlikte, emeklilikte huzur olmazsa maalesef Türkiye'de huzur olmaz."

Emekliler Derneği Başkanı: \'Emeklilik Hakkımızdır\'
Kaynak: ANKA

Satılmış Çalışkan, Politika, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekliler Derneği Başkanı: 'Emeklilik Hakkımızdır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:35 Trump’dan Gazze’deki ateşkese ilişkin dikkat çeken mesaj Trump'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin dikkat çeken mesaj
23:20 Sergen Yalçın’dan çok konuşulacak Solskjaer sözleri Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Solskjaer sözleri
23:20 Canan Karatay’dan covid aşıları için gündem yaratacak açıklamalar Canan Karatay'dan covid aşıları için gündem yaratacak açıklamalar
22:48 Ateşkese saatler kala İsrail’den tepki çeken adım: Uçaklardan alaycı broşürler atıldı Ateşkese saatler kala İsrail'den tepki çeken adım: Uçaklardan alaycı broşürler atıldı
22:30 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, canlı yayında Beşiktaş’ın teklifini açıkladı Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, canlı yayında Beşiktaş'ın teklifini açıkladı
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:36 TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor
08:47 Dilan Çıtak’ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı Dilan Çıtak'ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 00:31:42. #1.12#
SON DAKİKA: Emekliler Derneği Başkanı: 'Emeklilik Hakkımızdır' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.