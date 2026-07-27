Emekliler Derneği\'nden İntibak Yasası Çağrısı

Türkiye Emekliler Derneği Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda hükümete önemli çağrılar yapıldı. Özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Faruk Çelik'in, "İntibak yasası mutlaka çıkarılmalı" yönündeki açıklaması, emekliler arasında umutları yeniden artırdı.

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz, hafta sonu Ankara'da gerçekleştirilen Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı değerlendirmede, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların her geçen gün daha da ağırlaştığını belirterek, çözüm bekleyen sorunların kapsamlı şekilde ele alındığını söyledi.

Araz, toplantıda emeklilerin öncelikli taleplerinin ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığını ifade ederek, "Gıda, kira, elektrik, doğalgaz, ulaşım ve sağlık harcamalarındaki sürekli artış, emeklilerimizin alım gücünü ciddi şekilde düşürmüştür. Bu nedenle emekli aylıklarına seyyanen zam yapılması artık kaçınılmaz hale gelmiştir" dedi.

"İntibak düzenlemesi hayata geçirilmelidir"

Emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranlarının sosyal güvenlik sistemini zayıflatan bir yapıya dönüştüğünü vurgulayan Araz, uzun yıllar prim ödeyen vatandaşların emeklilik döneminde hak ettikleri gelir seviyesine ulaşamadığını ifade etti.

2000 yılı sonrası emekli olanları da kapsayacak bir intibak düzenlemesinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Araz, emekli maaşlarının belirlenmesinde yalnızca genel enflasyonun değil, emeklilerin gerçek harcama kalemlerini esas alan "emekli enflasyonu"nun da dikkate alınması gerektiğini söyledi.

"Faruk Çelik'in açıklaması umut verdi"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Faruk Çelik'in gündeme taşıdığı intibak yasası çağrısının emekliler açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Zekeriya Araz, şu ifadeleri kullandı: "Emeklilerimizin sorunlarını saymakla bitiremeyiz. Bu nedenle Sayın Faruk Çelik'in gündeme getirdiği intibak yasası, aciliyetle çözülmesi gereken en önemli konuların başında gelmektedir. Hükümetimizin bir an önce gerekli düzenlemeyi yaparak intibak yasasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirip hayata geçirmesini dört gözle bekliyoruz. Çünkü artık emeklilerimizin ağır yaşam koşulları karşısında dayanacak gücü kalmamıştır."

Araz, sözlerini şöyle tamamladı: "Emeklilerimizin insanca yaşayabileceği bir Türkiye, yalnızca emekliler için değil, çalışanlar ve gelecek kuşaklar için de daha güçlü, daha adil ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sisteminin teminatı olacaktır."