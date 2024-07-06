Emekliler, Hayat Pahalılığından ve Maaşların Düşüklüğünden Yakındı: "Zengin Daha Zengin Oluyor, Fakirse Her Geçen Gün Açlığından Karnını Tutuyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Emekliler, Hayat Pahalılığından ve Maaşların Düşüklüğünden Yakındı: "Zengin Daha Zengin Oluyor, Fakirse Her Geçen Gün Açlığından Karnını Tutuyor"

Geniş Video İzle

Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşayan emekliler, hayat pahalılığı karşısında geçimlerini sağlamakta zorluk çektiklerini ifade etti. Emekliler, hükümeti eleştirerek, zenginlerin daha da zenginleştiğini, fakirlerin ise açlıkla mücadele ettiğini belirtti. Emekli maaşlarının yetersiz olduğunu dile getiren vatandaşlar, zam beklentilerini dile getirdi ve iktidar değişikliğiyle hayatın düzeleceğini umut etti.

06.07.2024 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşayan emekliler, artan hayat pahalılığı nedeniyle geçinmekte zorluk çektiklerini dile getirdi. ANKA Haber Ajansı'nın mikrofon uzattığı emekliler, "Garibanın cebinden alıyorsun zenginin cebine koyuyorsun. Zengin daha zengin oluyor, fakirse her geçen gün açlığından karnını tutuyor" diyerek hükümeti eleştirdi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşayan emekliler, hayat pahalılığı karşısında geçimlerini sağlamakta zorluk çektiklerini ifade etti. Kemalettin Şahin, şöyle konuştu:

"Emekli maaşları konusunda bir şey demeye gerek yok ki ne diyelim, halimiz belli durumuz belli. Avutuyorlar, kandırıyorlar. Ne çoluk var ne çocuk var. Burada dursa ne olur. Gelir yok, maaş yok. Devlete ne diyelim, diyecek bir şeyimiz yok desek de buradan bir adım öteye gitmiyor sözümüz sohbetimiz"

"Yapacakları zamdan ne olur?"

"Yapacakları zamdan ne olur" diyen Muhsin Erdem de şu görüşleri dile getirdi:

"Tayyip Erdoğan yaktı bizi. Emekliyi kuruttu ve işçi emeklisinden alacağı intikamı mı var bu adamın? Onun yapacağı zamdan ne olur, bizi kandırıyor. Ben emekli olduğumda güzel maaş alıyordum bugün ben aç kaldım aç. 33 senelik şoförüm ama ben bugünlerde arabama binemiyorum. Şavşat'a gidiyorum, gidiş 150 lira geliş 150 lira. Arabamla gidince 350 lira yakıyor. Hayat işte kirazın kilosu 100 lira, üzümün kilosu 150 lira, domates 50 lira alıp da nasıl yiyeceğim? Tutturmuşlar enflasyon, enflasyon ya kardeşim ne enflasyon zam desene, neden zam demiyorsun da enflasyon diyorsun birde zam de kardeşim. Garibanın cebinden alıyorsun zenginin cebine koyuyorsun, zengin daha zengin oluyor fakirse her geçen gün açlığından karnını tutuyor."

Emekli olduktan sonra iş yeri açarak geçimini sağlamaya çalışan emekli öğretmen Halim Köse şöyle konuştu:

" Zam maaşa gelse ne olur her şeye 2-3 misli zam geldi. Mazot oldu 44,5 ve bakın orada iş yerim var, girende yok çıkanda yok. İş yerim olmaz ise nasıl geçineceğim 10 bin lirayla. Onlar gemiyle bizde çay kaşığıyla yürütüyoruz ve bizim sesimiz kim duyar."

"Bu iktidarla hayat düzelmez ancak iktidar değişirse düzelir"

Turgut Ural, "Emekliye çok zam verdiler onu kısaltmaları lazım. Kurtarmaz olur mu kiralar olmuş 10-15 bin lira ve millet aç geziyor. Birde vekillere az veriyorlar onların maaşlarını artırsınlar. Şavşat'ın genel durumu emekli kesimi. Bir geliri emekli, başka bir şey yok. Yazın gelenler oluyor ama bir faydaları yok. Bu iktidarla hayat düzelmez ancak iktidar değişirse hayat düzelir inşallah."

Ertan Şimşek ise şu ifadeleri kullandı:

"Evet emekliyim mecbur çalışıyorum on bin lirayla geçim olmuyor ki. Ne yapacaksın çalışmadan ne yiyeceksin 10-11 bin lirayla geçim mi olur. İki tane çocuğum var işsizler yüksekokulları okumalarına rağmen işe giremediler ve boş caddelerde geziyorlar. Şavşat'ta ne olacak insanlarda para yok."

Kaynak: ANKA

Şavşat, Artvin, Zam, Yerel, Yaşam, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekliler, Hayat Pahalılığından ve Maaşların Düşüklüğünden Yakındı: 'Zengin Daha Zengin Oluyor, Fakirse Her Geçen Gün Açlığından Karnını Tutuyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:20 Berlin’de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı Berlin'de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı
10:58 Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı Esad’ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü
10:25 Bahçelievler’de Günlük Kiralık Daire Cinayeti İddianamesi Tamamlandı Bahçelievler'de Günlük Kiralık Daire Cinayeti İddianamesi Tamamlandı
08:55 Van konserinde protesto Seyirciler “Ne mutlu Türküm diyene“ diyen Bengü’ye pet şişe fırlattı Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı
07:25 Türk kökenli lider, İran’ın 9’uncu Cumhurbaşkanı seçildi Türk kökenli lider, İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı seçildi
12:31 Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor Konuğu bile şimdiden belli Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor! Konuğu bile şimdiden belli
11:56 Şahan Gökbakar, Merih Demiral’a verilen cezadan dolayı UEFA’ya verip veriştirdi: İkiyüzlü Şahan Gökbakar, Merih Demiral'a verilen cezadan dolayı UEFA'ya verip veriştirdi: İkiyüzlü
11:10 Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan’daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan'daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü
10:50 Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu Ölüm anı kamerada Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu! Ölüm anı kamerada
10:09 Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi’yle banyodan çırılçıplak video paylaştı Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı
10:05 Sarhoş taksici, havalimanında terör estirdi Sarhoş taksici, havalimanında terör estirdi
10:00 Sahte istihbaratçı, saplantılı aşkı ve kocasına kabus oldu Sahte istihbaratçı, saplantılı aşkı ve kocasına kabus oldu
10:00 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı O anlar kamerada 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı! O anlar kamerada
09:59 “Gülücük atıyorsun“ dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı "Gülücük atıyorsun" dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 13:12:51. #1.11#
SON DAKİKA: Emekliler, Hayat Pahalılığından ve Maaşların Düşüklüğünden Yakındı: "Zengin Daha Zengin Oluyor, Fakirse Her Geçen Gün Açlığından Karnını Tutuyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement