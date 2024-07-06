Emekliler, Hayat Pahalılığından ve Maaşların Düşüklüğünden Yakındı: "Zengin Daha Zengin Oluyor, Fakirse Her Geçen Gün Açlığından Karnını Tutuyor"

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HABER: UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşayan emekliler, artan hayat pahalılığı nedeniyle geçinmekte zorluk çektiklerini dile getirdi. ANKA Haber Ajansı'nın mikrofon uzattığı emekliler, "Garibanın cebinden alıyorsun zenginin cebine koyuyorsun. Zengin daha zengin oluyor, fakirse her geçen gün açlığından karnını tutuyor" diyerek hükümeti eleştirdi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşayan emekliler, hayat pahalılığı karşısında geçimlerini sağlamakta zorluk çektiklerini ifade etti. Kemalettin Şahin, şöyle konuştu:

"Emekli maaşları konusunda bir şey demeye gerek yok ki ne diyelim, halimiz belli durumuz belli. Avutuyorlar, kandırıyorlar. Ne çoluk var ne çocuk var. Burada dursa ne olur. Gelir yok, maaş yok. Devlete ne diyelim, diyecek bir şeyimiz yok desek de buradan bir adım öteye gitmiyor sözümüz sohbetimiz"

"Yapacakları zamdan ne olur?"

"Yapacakları zamdan ne olur" diyen Muhsin Erdem de şu görüşleri dile getirdi:

"Tayyip Erdoğan yaktı bizi. Emekliyi kuruttu ve işçi emeklisinden alacağı intikamı mı var bu adamın? Onun yapacağı zamdan ne olur, bizi kandırıyor. Ben emekli olduğumda güzel maaş alıyordum bugün ben aç kaldım aç. 33 senelik şoförüm ama ben bugünlerde arabama binemiyorum. Şavşat'a gidiyorum, gidiş 150 lira geliş 150 lira. Arabamla gidince 350 lira yakıyor. Hayat işte kirazın kilosu 100 lira, üzümün kilosu 150 lira, domates 50 lira alıp da nasıl yiyeceğim? Tutturmuşlar enflasyon, enflasyon ya kardeşim ne enflasyon zam desene, neden zam demiyorsun da enflasyon diyorsun birde zam de kardeşim. Garibanın cebinden alıyorsun zenginin cebine koyuyorsun, zengin daha zengin oluyor fakirse her geçen gün açlığından karnını tutuyor."

Emekli olduktan sonra iş yeri açarak geçimini sağlamaya çalışan emekli öğretmen Halim Köse şöyle konuştu:

" Zam maaşa gelse ne olur her şeye 2-3 misli zam geldi. Mazot oldu 44,5 ve bakın orada iş yerim var, girende yok çıkanda yok. İş yerim olmaz ise nasıl geçineceğim 10 bin lirayla. Onlar gemiyle bizde çay kaşığıyla yürütüyoruz ve bizim sesimiz kim duyar."

"Bu iktidarla hayat düzelmez ancak iktidar değişirse düzelir"

Turgut Ural, "Emekliye çok zam verdiler onu kısaltmaları lazım. Kurtarmaz olur mu kiralar olmuş 10-15 bin lira ve millet aç geziyor. Birde vekillere az veriyorlar onların maaşlarını artırsınlar. Şavşat'ın genel durumu emekli kesimi. Bir geliri emekli, başka bir şey yok. Yazın gelenler oluyor ama bir faydaları yok. Bu iktidarla hayat düzelmez ancak iktidar değişirse hayat düzelir inşallah."

Ertan Şimşek ise şu ifadeleri kullandı:

"Evet emekliyim mecbur çalışıyorum on bin lirayla geçim olmuyor ki. Ne yapacaksın çalışmadan ne yiyeceksin 10-11 bin lirayla geçim mi olur. İki tane çocuğum var işsizler yüksekokulları okumalarına rağmen işe giremediler ve boş caddelerde geziyorlar. Şavşat'ta ne olacak insanlarda para yok."