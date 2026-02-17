Emekliler Maaş Adaletsizliğine Dikkat Çekti - Son Dakika
Emekliler Maaş Adaletsizliğine Dikkat Çekti

17.02.2026 18:06
TÜMEMEKDER, sosyal güvenlik sisteminin güncellenmesini ve emekli maaşlarının artırılmasını talep etti.

(ZONGULDAK) - Tüm Emekliler Derneği (TÜMEMEKDER) Zonguldak Şube Sekreteri Adnan Küçükvar, sosyal güvenlik sisteminin güncellenmek zorunda olduğunu belirterek, "İntibak yapılmadan bu maaş adaletsizliği düzelmez. En düşük emekli maaşıyla en yüksek maaş arasındaki fark her geçen gün açılıyor ve bu durum gelir adaletini ciddi şekilde zedeliyor. Dönem dönem verilen sınırlı zamlarla emeklinin sorunları çözülmüyor" dedi.

Küçükvar, yaptığı açıklamada, Zonguldak'ın Türkiye'nin ilk endüstri merkezlerinden biri olarak yıllarca "emeğin başkenti" unvanıyla anıldığını ancak son on yıl içerisinde hem taş kömürü üretiminde hem de genel istihdam alanlarında yaşanan gerilemenin kentin ekonomik dengesini bozduğunu ifade etti.

Kentte yaklaşık 150 bin çalışana karşılık 182 bin emekli bulunduğunu aktaran Küçükvar, bu tabloyla birlikte Zonguldak'ın artık "emeklinin başkenti" olarak da tanımlandığına işaret etti.

Emeklilerin yaş yapısına ilişkin veriler paylaşan Küçükvar, 182 bin emeklinin 50 bininin 65 yaş üstünde olduğunu, bu grubun 10 bininin evinde tek başına yaşadığını, merkez ilçede ise 47 bin emeklinin bulunduğunu, bunların yaklaşık 20 bininin 65 yaş üstünde olduğunu ve 5 bininin yalnız yaşamını sürdürdüğünü belirtti. Bu verilerin, emeklilerin hem ekonomik hem de sosyal açıdan kırılgan bir konumda bulunduğunu ortaya koyduğunu kaydeden Küçükvar, özellikle yalnız yaşayan yaşlı emeklilerin yaşam koşullarının giderek ağırlaştığını vurguladı.

Emekli aylıklarının asgari ücret ve açlık sınırının altında kalmaması gerektiğini yineleyen Küçükvar, Türkiye genelinde 20 bin lira ve altında maaş alan yaklaşık 8 milyon kişi bulunduğunu, yüksek enflasyon ve piyasa denetimsizliğinin sabit gelirli kesimler üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti. Ekonomideki istikrarsızlığın yanı sıra işsizlik ve pahalılığın da emeklilerin alım gücünü her geçen gün daha fazla erittiğini dile getiren Küçükvar, 15-25 yaş aralığında ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençlerin artışına dikkati çekti.

Küçükvar, geçmişte "çalışan genç" ve "okuyan genç" ayrımının bulunduğunu, bugün ise ailesine bağımlı şekilde evde kalan bir gençlik profilinin ortaya çıktığını anlattı.

Yasal düzenleme, intibak ve büyümeden pay talebi

Emeklilerin ekonomik koşullar ve sosyal yaşam açısından giderek artan güçlüklerle karşı karşıya kaldığını belirten Küçükvar, şunları söyledi:

"Sosyal güvenlik sistemi artık güncellenmek zorunda. 5510 sayılı düzenleme yeniden ele alınmalı. İntibak yapılmadan bu maaş adaletsizliği düzelmez. En düşük emekli maaşıyla en yüksek maaş arasındaki fark her geçen gün açılıyor ve bu durum gelir adaletini ciddi şekilde zedeliyor. Yıllardır emekli maaşlarının en az asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini söylüyoruz ama bu konuda somut bir adım atılmadı. Seyyanen bir artış yapılmadı, kalıcı bir intibak düzenlemesi getirilmedi. Dönem dönem verilen sınırlı zamlarla emeklinin sorunları çözülmüyor."

Ekonomi büyüyor deniyor ama bu büyümeden herkes eşit pay almıyor. Şu anda büyüme katsayısındaki artıştan sadece 2025'ten sonra emekli olanlar yararlanabiliyor. Daha önce emekli olan milyonlarca insan bu artışın dışında bırakılıyor. Biz diyoruz ki büyümeden tüm emekliler eşit şekilde pay almalı; sosyal devlet anlayışı bunu gerektirir. Bayram ikramiyeleri de aynı şekilde eridi. 2018'de verilen ilk ikramiye asgari ücretin yaklaşık yüzde 62'sine denk geliyordu. O oran korunmuş olsaydı bugün ikramiye 13 bin 704 lira olurdu. Ama gelinen noktada verilen tutarlar bunun çok altında. Emekli artık günü kurtaracak değil, insanca yaşayacak bir gelir istiyor."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
