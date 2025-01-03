Emekliler Zamla İlgili Tepkili

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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekli maaşına gelen zamlardan sonra emekliler tepki gösterdi. Bir emekli, "Yazık günah değil mi bu emeklilere, bu emeklerin çektiği çile nedir? Dilenci parası bu emekli parası" derken, başka bir emekli ise, "25-30 bin lira olması lazım maaşın. 14 bin ev kirası yapmaz. Seçimde görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla emeklilere ve memurlara yılın ilk altı ayı için yapılacak zam oranı belli oldu. Buna göre İşçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,75, memur ve memur emeklileri yüzde 11,54 zam alacak. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler maaşlarına gelen zammı az bularak tepki gösterdi.

"Bu emeklerin çektiği çile nedir?"

Emekli vatandaş, "Zammı çok az buluyorum. Emeklilere bu para reva değil. Yazık günah değil mi bu emeklilere. Bu emeklerin çektiği çile nedir? Dilenci parası bu emekli parası. Yükselmesini istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın biraz daha yüksek vermesi gerekir. Seyyanen veriyordu ya onu da verseler memnun oluruz" dedi.

Başka bir emekli, "Ben memnun değilim fakat öbür AK Parti'yi destekleyenler, hükümeti destekleyenler de alamıyor ya zammı ona memnunum ben" diye konuştu.

Bir başka emekli, "Çok verdi harca harca bitmez. Çok bile geliyor yani bu para" diyerek tepki gösterdi. Bir başka emekli ise, "Ben onu da istemiyorum, 12 bin 500 lirayı da istemiyorum. Benim iki tane kiralık evim var 5'er bin liradan 10 bin lira alıyorum. 12 bin 500 lira daha alıyorum, sıfır sıfıra getiriyorum, arıcılık yapıyorum, arıcılıktan da ondan fazla alıyorum yine geçinemiyorum" derken, bir başka vatandaş da, "25-30 bin lira olması lazım maaşın. 14 bin ev kirası yapmaz. Seçimde görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.