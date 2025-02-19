Emeklilerden 180 TL fitre bedeline tepki - Son Dakika
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Yerel

Emeklilerden 180 TL fitre bedeline tepki

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Artvin Hopa'da emekliler, 180 TL olarak belirlenen fitre bedelini yetersiz buldu ve tepkilerini gösterdi.

19.02.2025 13:22
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Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) – Ramazan ayına az bir zaman kala 180 TL olarak açıklanan fitre bedeline, Hopalı emekli vatandaşlardan tepki geldi. Hopalı vatandaş, "Ramazan fitresi için 180-160 lira mı açıklamışlar? Eğer 180 lirayla bir insan doyuyorsa önce kendileri doyacak" dedi. Kasper Uzunkaya ise "Bize kimse bir şey vermiyor. Onlar uçaklarla geziyor, emeklileri saymıyorlar. Emekliler sürünüyor, aç kaldık biz. Emekliyi fitreye muhtaç bıraktılar" şeklinde konuştu.

Artvin Hopa'da emekliler, Ramazan ayına az bir zaman kala 180 lira olarak açıklanan fitre bedeline ve emekli ikramiyesine tepki gösterdi.

Emekli Kenan Şimşek, "Emekliyi fitreye muhtaç bıraktılar. Emekliye verilecek bayram ikramiyesi en az 5 bin lira olmalı; altında olursa kurtarmaz. Fitreye niye ihtiyacım olacak? Fitreyi milletvekillerine, o bakana versinler, onların ihtiyacı var" dedi.

"180 liraya buyursunlar kendileri doysun"

Emekli bir diğer vatandaş, "Ramazan fitresi için 180- 160 lira mı açıklamışlar? Eğer 180 lirayla bir insan doyuyorsa, önce kendi doysun, ondan sonra bize desinler ki, '180 lirayla doyabilirsiniz.' Bir vatandaş doyabiliyor mu? Promosyon meselesine gelince, kendilerinin aldığı promosyonlara bir baksınlar, bir de halkın aldığına baksınlar sonra değerlendirme yapsınlar. Bu ülkeye bu kadar başbakan geldi, kimseye kötü ithamlarda bulunmadı. Eğer bir cumhurbaşkanı vatandaşa bugün böyle ithamlarda bulunuluyorsa, demek ki bu ülkenin sahibi yok. Ekonomi başkanıyım diyorlar, ama iki bina yapıp iki kilometre yol yaparak ekonomi düzelmez. Böyle ekonomi olmaz. Bir halka baksınlar, pazarı gezsinler. Domatesin kilosu 60 lira, etin kilosu 600 lira. Kendileri Meclis'te lokantalarda kaç liraya yemek yiyorlar? Evet, Meclis'te bir porsiyon yemek 60 liraya yeniyor, ama halkın gittiği lokantalarda bir porsiyon yemek 300 lira" şeklinde konuştu.

"Emekliye verilen 3 bin liralık ikramiye neye yarar?"

Emekli Kasper Uzunkaya, "Söylesek ne olur? Bize kimse bir şey vermiyor. Onlar uçaklarla geziyor, emeklileri saymıyorlar. Emekliler sürünüyor, aç kaldık. 14 bin lira parayla ne olacak? Emekliyi fitreye muhtaç bıraktılar" dedi.

Emekli Mehmet Topaloğlu ise "Emekliye verilen 3 bin liralık ikramiye neye yarar ki? Alım gücü yok. En azından 13 bin lira olmalı, ama o kadar bile vermezler. 8- 9 bin lira olmalı ve emeklinin tabii ki fitreye ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Artvin, Yerel, Hopa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emeklilerden 180 TL fitre bedeline tepki - Son Dakika

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