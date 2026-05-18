Emeklilerden Anayasa Mahkemesi'ne Dilekçe - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emeklilerden Anayasa Mahkemesi'ne Dilekçe

18.05.2026 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüm Emekliler Sendikası, memur emeklilerine seyyanen zam için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

(MERSİN) - 2021 Tüm Emekliler Sendikası üyeleri, "memur emeklilerine de seyyanen zam ödenmesi için yapılan bireysel başvuruda hukuki menfaatleri olduğu ve başvurunun bir an önce sonuçlandırılması" talebiyle hazırladıkları dilekçeleri Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiler.

Mersin Adliyesi önünde açıklama yapan 2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şube Başkanı Hüseyin Kurt, memur maaşlarına 2023'te yapılan seyyanen zammın memur emekli aylıklarına yansıtılması talebiyle dava açan emekli Yargıtay Hakimi Seyfettin Çilesiz'in başlattığı hukuki sürecin devam ettiğini, dosyanın Anaysa Mahkemesi'nde incelendiğini anlattı.

Mersin'den 60 emeklinin davaya müdahil olma talebinin Mersin Adliyesi aracılığıyla Anayasa Mahkemesine iletildiğini kaydeden Kurt, Anayasa Mahkemesine 1 milyon dilekçe kampanyası için imza çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kurt, şunları söyledi:

"Bizler istiyoruz, mevcut iktidar vermeyecektir. Bunu da biliyoruz. Ama biz de diyoruz ki bizim mücadelemiz haklarımızı alana kadar, insanca yaşanabilecek bir ücret olana kadar sürecek ve sokaklardan ayrılmayacağız. Bizler emekliler olarak günü geldiğinde sandıkta hesabını soracağız. Her gün olmasa da gücümüzün yetttiği kadar sokaklarda emeklilerin sesi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emeklilerden Anayasa Mahkemesi'ne Dilekçe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü
İsrail’in İran’a saldırılar için Irak’ta “ikinci gizli karakol kurduğu“ iddiası İsrail'in İran'a saldırılar için Irak'ta "ikinci gizli karakol kurduğu" iddiası
Yozgat’ta trafikte tartıştığı sürücüyü takip ederek tehditte bulunan kişiye 180 bin lira ceza Yozgat'ta trafikte tartıştığı sürücüyü takip ederek tehditte bulunan kişiye 180 bin lira ceza
Kerkük-İstanbul uçuşları iki ay aradan sonra yeniden başladı Kerkük-İstanbul uçuşları iki ay aradan sonra yeniden başladı
Tahran’ın göbeğinde verilmeye başlanan silah eğitimine en çok kadınlar ilgi gösterdi Tahran’ın göbeğinde verilmeye başlanan silah eğitimine en çok kadınlar ilgi gösterdi
Kabine üyelerinden “İyi ki Erdoğan“ paylaşımı Kabine üyelerinden "İyi ki Erdoğan" paylaşımı

19:27
“İYİ Parti’den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti’ye katılacak“ iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor
"İYİ Parti'den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti'ye katılacak" iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor
18:53
Mersin’de 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
Mersin'de 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
18:36
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
17:52
Mersin’de pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
Mersin'de pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
17:47
Süper Lig’den düşen takımdan TFF’ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
17:33
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 20:02:09. #7.13#
SON DAKİKA: Emeklilerden Anayasa Mahkemesi'ne Dilekçe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.