Emeklilerden Enflasyon Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emeklilerden Enflasyon Tepkisi

04.07.2026 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emekliler, TÜİK verilerini yetersiz buldu ve ekonomik büyümenin kendilerine değil sermayeye aktarıldığını belirtti.

(BALIKESİR) -Haber: Sefer TALAY

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine tepki gösteren Tüm Emeklilerin Sendikası Burhaniye Şube Başkanı Nadir Devrin Şahin, "Ülke büyürken emeklilerin büyümeden aldığı pay küçülmüş, ekonomik büyümenin sonuçları emeklilere değil sermayeye aktarılmıştır" dedi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde emekliler, açıklanan enflasyon verilerine tepki gösterdi. Emekliler, artışın yetersiz olduğunu belirterek basın açıklaması yaptı.

Emekli Sendikaları Platformu öncülüğünde düzenlenen açıklamada vatandaşlar, "Saray zammını al başına çal", "Sadaka değil, insanca yaşam istiyoruz" sloganları attı.

Basın açıklamasını yapan Tüm Emeklilerin Sendikası Burhaniye Şube Başkanı Nadir Devrin Şahin, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının emeklilerin yaşadığı hayat pahalılığını yansıtmadığını kaydetti. Şahin, şunları söyledi:

"Açıklanan enflasyon verileri, milyonlarca emeklinin aylardır yaşadığı gerçeği bir kez daha ortaya koymuştur. TÜİK'in açıkladığı rakamlar ne olursa olsun, emeklilerin mutfağında yangın sürmektedir. Pazarda, markette, eczanede ve kira öderken karşılaştığımız gerçek enflasyon, açıklanan rakamların çok üzerindedir. Milyonlarca emekli bugün açlık sınırının altında yaşamaya zorlanmaktadır. Elektrik, doğalgaz, kira, ulaşım, beslenme ve sağlık giderleri karşısında gelirlerimiz her geçen gün biraz daha erimektedir. Emekliler artık torunlarına harçlık vermeyi değil, kendi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeyi düşünür hale gelmiştir."

Yaşanan tablonun ekonomi politikalarının sonucu olduğunu belirten Şahin, AK Parti iktidarı döneminde sosyal güvenlik sisteminin milli gelirden aldığı payın azaltıldığını, emeklilerin bütçeden aldığı payın ise sürekli gerilediğini söyledi.

Emekli aylıklarının düşüklüğünün temel nedenlerinden birinin sosyal güvenlik sistemine yeterli kamu kaynağı ayrılmaması olduğunu ifade eden Şahin, "Bugün yaşanan yoksullaşmanın temelinde yalnızca yüksek enflasyon değil, sosyal güvenlik sisteminin bilinçli olarak zayıflatılması ve emeklilerin milli gelirden aldığı payın azaltılması bulunmaktadır. Ülke büyürken emeklilerin büyümeden aldığı pay küçülmüş, ekonomik büyümenin sonuçları emeklilere değil sermayeye aktarılmıştır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emeklilerden Enflasyon Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun bombalı tuzağından kurtuldu, kalp krizine yenik düştü Oğlunun bombalı tuzağından kurtuldu, kalp krizine yenik düştü
Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı
Fransa’da sıcak hava dalgası: Bir haftada 2 binden fazla ölüm Fransa'da sıcak hava dalgası: Bir haftada 2 binden fazla ölüm
Yok böyle operasyon İstanbul’un göbeğinden Avrupa’yı esir almışlar Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar
SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal! Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde
İletişim Başkanlığı’ndan ASELSAN’ın ABD’li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan ASELSAN'ın ABD'li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama

11:51
8 yıllık ara sona erdi Nebahat Çehre ekranlara dönüyor
8 yıllık ara sona erdi! Nebahat Çehre ekranlara dönüyor
11:29
Bakan Şimşek hemen imzaladı Milyonlarca kişinin maaşı arttı
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı
11:15
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü’nün son hali mest etti
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü'nün son hali mest etti
11:15
İstanbul’a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
İstanbul'a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
11:14
Oyuncu Ece İrtem’in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
10:17
Uludağ’da yaz ortasında kutup manzarası “Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı“
Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 12:39:57. #7.13#
SON DAKİKA: Emeklilerden Enflasyon Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.