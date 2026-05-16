Emeklilerden Hak Talebi

16.05.2026 01:53
Emekliler, ekonomik sorunlar için 20 bin TL seyyanen zam ve ikramiye artışı istedi.

Osman BEKAR

(MANİSA) - Tüm Emeklilerin Sendikası Soma Şubesi tarafından Soma Millet Parkı'nda düzenlenen basın açıklamasında emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekildi. Açıklamada her emekli maaşına 20 bin TL seyyanen zam ve bayram ikramiyelerinin artırılması talep edildi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Soma Şubesi, Soma Millet Parkı'nda düzenlediği basın açıklamasıyla emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen açıklamaların Soma ayağında emekliler, artan hayat pahalılığı ve yetersiz maaşlara tepki gösterdi.

Basın açıklamasına CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Önder Adar ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda emekli ve vatandaş katıldı.

Açıklamayı Elif Sahra Köse Söğüt ve İbrahim Dağdelen okudu. Açıklamada, emeklilerin giderek derinleşen ekonomik kriz karşısında yaşam mücadelesi verdiği vurgulanarak, "Emekliye bayram değil, yoksulluk dayatılıyor" denildi.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, 12 Nisan'da Türkiye'nin 8 bölgesinde düzenlenen eş zamanlı mitinglere yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı belirtilirken, emeklilerin artık sessiz kalmayacağı ifade edildi. Açıklamada, "Meydanlarda yükselen ses; açlığa, yoksulluğa, sefalet ücretlerine ve halk düşmanı politikalara karşı ortak bir itirazın sesi olmuştur" ifadelerine yer verildi.

"HER EMEKLİ MAAŞINA 20 BİN TL SEYYANEN ZAM YAPILMALI"

Basın açıklamasında emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiği belirtilerek, elektrik, doğalgaz, kira, ulaşım ve gıda fiyatlarının emeklileri nefes alamaz duruma getirdiği ifade edildi. Sendika, en acil taleplerinin her emekli maaşına ayrım yapılmaksızın 20 bin TL seyyanen zam yapılması olduğunu açıkladı.

Açıklamada, yüzdelik maaş artışlarının çözüm olmadığı savunularak, düşük maaşların yapılan zamlarla daha da kalıcı hale geldiği belirtildi. Emeklilerin pazara çıkamadığı, temel gıda ürünlerine ulaşmakta zorlandığı ve sağlık harcamalarını karşılayamaz durumda olduğu vurgulandı.

Emeklilere verilen 4 bin TL'lik bayram ikramiyesinin yetersiz olduğu ifade edilen açıklamada, 2018 yılında verilen 1.000 TL'lik ikramiyenin dönemin asgari ücretine oranla daha yüksek bir değere sahip olduğu hatırlatıldı. Aynı oranın bugün korunması halinde bayram ikramiyesinin en az 17 bin 500 TL olması gerektiği savunuldu.

Sendika açıklamasında ayrıca, emeklilere kaynak bulunamadığı söylenirken sermayeye vergi afları çıkarıldığı ve kamu kaynaklarının belirli çevrelere aktarıldığı öne sürülerek bu durumun kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Tüm Emeklilerin Sendikası, "Bizler sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Emekliler bu ülkenin yükü değil, onurudur. ve o onur teslim olmayacaktır" mesajını verdi.

Kaynak: ANKA

