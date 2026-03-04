Emeklilerden Hükümete Tepki - Son Dakika
Emeklilerden Hükümete Tepki

04.03.2026 15:10
Edirne Emekliler Derneği, bayram ikramiyesinin düşük kalmasına tepki gösterdi.

(EDİRNE) - Edirne Emekliler Derneği Başkanı Ahmet Ziya Yaz, "2026 bayram ikramiyesi olarak düşünülen 5 bin liranın savaş bahane edilerek 4 bin lirada kalması açıklandı. Bu emeklilerle alay etmektir" dedi.

Edirne Emekliler Derneği Başkanı Yaz ve dernek üyeleri, emeklilerin bayram ikramiyeleri ile ilgili Saraçlar Caddesi PTT önünde basın açıklaması yaparak hükümete tepki gösterdi.

Dernek Başkanı Yaz, açıklamasında şunları kaydetti:

"2018 bayram ikramiyesi olan bin lira, asgari ücretin yüzde 62'siydi. Aynı oranda ödenirse olması gereken 17 bin 500 lira. 2018 de 2,7 çeyrek altın alıyordu. 2026 bayram ikramiyesi olarak düşünülen 5 bin liranın savaş bahane edilerek 4 bin lirada kalması açıklandı. Bu emeklilerle alay etmektir. 2026'da zam yapılmayıp, ödenmesi düşünülen 4 bin liranın 12 aylık maaşa etkisi 333 liradır, ki bu hiçbir şeydir. Bu arada savaş nedeniyle emeklinin bayram ikramiyesine zam yapamayanlar 2026 bütçesinde 3 trilyon faiz ödemesi yapacak."

Dernek Başkanı Yaz, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin mevcut ekonomik koşullarda yetersiz ve sembolik kaldığını belirtti. İkramiyelerin emeklilerin temel giderlerini dahi karşılamadığını vurgulayan Yaz, bu durumun emeklilere reva görülmemesi gerektiğini ifade etti.

Yaz, bayram ikramiyelerinin yılda iki kez asgari ücret tutarında ödenmesini istediklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Edirne, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:15
Hatay’a füze parçalarının düşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşını aradı
15:09
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
14:53
İsrail “İran helikopterini vurduk“ dedi, gerçek çok başka çıktı
14:37
MSB: İran’dan ateşlenen balistik füze Türk hava sahasında etkisiz hale getirildi
14:27
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
13:58
CHP lideri Özel’in açılışa damga vuran “Oruç“ diyaloğu: İçeceksin dedim ama...
