Emeklilerden insanca yaşam talebi - Son Dakika
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Emeklilerden insanca yaşam talebi

22.07.2026 12:30
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Emekliler Burhaniye’de 'Emekli insanca yaşam istiyor' eylemi düzenleyerek maaş artışı talep etti.

Sefer TALAY

(BALIKESİR) - DİSK'e bağlı DEV Emekli-Sen Burhaniye Şubesi öncülüğünde "Emekli insanca yaşam istiyor" eylemi düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan emekliler emekli aylıklarının artırılmasını istedi, "Sermayeye değil, emekliye bütçe" ve "Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz" sloganları attı.

DEV Emekli-Sen Burhaniye Şube Başkanı Selma Püskül, burada yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'nin her geçen gün derinleşen, geniş kitleleri açlık sınırının altına iten ve toplumsal yaşamı tahrip eden çok boyutlu bir ekonomik krizin kıskacında olduğunu belirtti.

"Siyasi iktidarın uzun yıllardır istikrarlı şekilde uyguladığı sermaye odaklı, rantçı ve neo-liberal ekonomi politikalarının, bugün işçi sınıfını, dar gelirlileri ve özellikle milyonlarca emekliyi tam bir sefalet düzenine mahkum ettiğini" ifade eden Püskül, şunları söyledi:"

"Bugün karşı karşıya kaldığımız toplumsal ve ekonomik tablonun adı 'sermayeye hizmet, emekliye sefalet' düzenidir. Bu düzen üreteni, değer yaratanı ve ömrünü bu toprakların geleceğine adamış olanları yok sayan, buna karşılık bir avuç azınlığı daha da zenginleştiren bilinçli tercihlerin ürünüdür. Ülkenin tüm kaynakları, halkın vergileri ve yıllarca döktüğümüz alın teri yerli ve yabancı sermaye çevrelerine, yandaş holdinglere, muafiyetlerle, teşviklerle, affedilen milyarlık borçlarla peşkeş çekilmektedir. Sermayeye gelince sınır tanımayan fonlar, hazine garantileri ve imtiyazlar bulanlar iş emekliye, işçiye, dar gelirliye geldiğinde bütçe disiplini ve kaynak yetersizliği masallarına sığınmaktadır. Bu çarpık bölüşüm mekanizmasının neticesinde, milyonlarca emeklinin payına ise açlık, yoksulluk, güvencesizlik ve sosyal hayattan tamamen tecrit edilmek düşmektedir."

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emeklilerden insanca yaşam talebi - Son Dakika

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