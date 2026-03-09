Emeklilerden İyileştirme Talebi - Son Dakika
Emeklilerden İyileştirme Talebi

09.03.2026 17:40
Tüm Emeklilerin Sendikası, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin iyileştirilmesini istedi.

(MUĞLA) - Tüm Emeklilerin Sendikası Ortaca Şubesi tarafından emekli aylıklarının ve bayram ikramiyelerinin iyileştirilmesi talebiyle basın açıklaması düzenlendi.

Tüm Emeklilerin Sendikası'nın emeklilerin ekonomik sorunlarına ilişkin yurt genelinde organize ettiği basın açıklamalarının Ortaca ayağı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Ortaca Şube Başkanı Kaya, burada yaptığı açıklamada, bu yılın ilk 2 ayında emekli aylıklarının enflasyon karşısında yaklaşık yüzde 8 eridiğini ifade etti.

Ancak açıklanan enflasyon rakamlarının hayatın gerçekleriyle örtüşmediğini belirten Kaya, milyonlarca emeklinin açlık ve yoksulluk sınırının altında gelirle yaşam mücadelesi verdiğini kaydetti.

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin de sembolik düzeye düştüğünü söyleyen Kaya, emekliler için bayramların artık "kredi kartı borcu, ertelenen faturalar ve boş buzdolapları" anlamına geldiğinı ifade etti.

Kaya, emeklilere yılda dört kez ve asgari ücret düzeyinde ikramiye verilmesini, en düşük emekli aylığının işe yeni başlayan memur maaşına eşitlenmesini, emekli aylıklarında oluşan reel kayıpların giderilmesini ve emeklilere ekonomik büyümeden pay verilmesini istediklerini bildirerek, "Emeklinin yüzü gülmeden bu ülkeye bayram gelmez" dedi.

Kaynak: ANKA

