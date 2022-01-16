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Emekliye ayrılan belediye personellerine teşekkür plaketi - Son Dakika

Emekliye ayrılan belediye personellerine teşekkür plaketi

16.01.2022 15:42
Emekliye ayrılan belediye personellerine teşekkür plaketi

Kastamonu'da uzun yıllar boyunca çalıştıkları Kastamonu Belediyesi'nden emekli olan personellere teşekkür plaketi verildi.

Kastamonu'da uzun yıllar boyunca çalıştıkları Kastamonu Belediyesi'nden emekli olan personellere teşekkür plaketi verildi. Emekli belediye personelleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Belediyesinden emekliliğe ayrılan personel ve aileleri ile bir araya geldi. Belediye Ana Hizmet Binasında kahvaltıda ağırlanan emekli personellerin istek ve taleplerini dinleyen Vidinlioğlu, her zaman Kastamonu Belediyesinin kapılarının kendilerine açık olduğunu ve sık sık ziyaret etmelerini istedi.

Ayrıca kahvaltıda hayatını kaybeden emekli belediye personelleri için de Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Kahvaltı öncesinde konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Kastamonu Belediyesi dünüyle de vardı, bugünüyle de var, yarınıyla da var olacak ve çalışanlarıyla hep var olacak. Dolayısıyla bundan sonrasında bir araya gelmeleri sayıca arttırmak istiyorum. Bugünkü biraz kısa oldu belki önümüzdeki bir araya geldiğimizde daha eski olan emeklilerimizle de biraz daha büyük çaplı toplantılar yapmak istiyorum. Çünkü kurumun devamlılığı için birbirimizle irtibatı koparmamamız lazım. Bu şart, çünkü bizim insanımız devlette görev almış olsa ise sonuçta yöre insanının makama ya da herhangi bir kuruma gelirken bir tedirginliği oluyor. Bu eleştirilecek bir durum kesinlikle değil. Ben, çünkü talebe olduğumda sık sık dile getiriyorum bunu bazı toplantılarda, taşradan geldiğim her halinden belliydi. Yürüyüşünden bilirlerdi seni. Küçük şehirden gelmiş bu derlerdi. 8 bin nüfuslu şehirden 8 milyon nüfuslu şehre gittiğinizde fiziğinizde değişir kimyanızda değişir. Onun için bizim yöre insanımız bizler sancak beyliğiyiz. Hiç karışmamışız, saf halimizle kalmışız, bu saf halimizin neticesi de tevazudur. Bir yerde devlet olmanın verdiği gurur, her zaman adabıyla istemesini bilmişiz ne de sesimizi yükseltebilmişiz. Dolayısıyla bu yöre insanının çalışanı da böyle çalışmayanı da, işçisi de böyle ev hanımı da böyle. Onun için bir araya gelelim, en azından birbirimizin derdine hemhal olalım, ortak olalım. Sıkıntılarımızı birlikte paylaşalım. Birbirimizi görmenin hazzını yaşayalım. Üç günlük dünyada birbirimizi üzmeden kırmadan devam edelim" dedi.

Başkan Vidinlioğlu, konuşmasının ardından emekliliğe ayrılan 49 belediye personeli ile ailelerine yaptıkları hizmetlerden ötürü teşekkür plaketi takdim etti. - KASTAMONU

Emekliye ayrılan belediye personellerine teşekkür plaketi
Emekliye ayrılan belediye personellerine teşekkür plaketi
Emekliye ayrılan belediye personellerine teşekkür plaketi
Emekliye ayrılan belediye personellerine teşekkür plaketi
Emekliye ayrılan belediye personellerine teşekkür plaketi
Emekliye ayrılan belediye personellerine teşekkür plaketi
Emekliye ayrılan belediye personellerine teşekkür plaketi
Emekliye ayrılan belediye personellerine teşekkür plaketi
Emekliye ayrılan belediye personellerine teşekkür plaketi
Emekliye ayrılan belediye personellerine teşekkür plaketi

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Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu, Emekli, dua, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Emekliye ayrılan belediye personellerine teşekkür plaketi - Son Dakika


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