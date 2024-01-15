Emektar öğretmenler yıllar sonra yeniden buluştu

UŞAK - Uşak Kız Meslek Lisesi'nde yıllarca eğitim veren öğretmenler, Belediye Başkanı Mehmet Çakın eşliğinde yıllar sonra eski günlerini yad etmek için Kadın Koordinasyon Merkezi hizmet binasında bir araya geldi.

Uşak Belediyesi'nin şehirde yaşayan kadınlar için oluşturduğu topluluk UKAMER, Kız Meslek Lisesi'nin eski binası olan ve şuan merkezin hizmet binası olarak faaliyet gösteren tarihi binada yeni buluşmalara ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda UKAMER, Kız Meslek Lisesi'nin tarihi binasında görev yapmış emekli öğretmenleri yıllar sonra bir araya getirmek adına anlamlı bir buluşmaya imza attı.

Etkinlikte, öğretmenler okulun eski günlerini yad ederken, UKAMER'in toplum üzerindeki olumlu etkilerine ve kadınların toplumdaki yerinin güçlenmesine de dikkat çekti. Merkezin, kadınlara yönelik eğitim ve destek programlarına ev sahipliği yapması, öğretmenler tarafından takdirle karşılandı. Merkezde bulunan etkinlik odalarını gezen öğretmenlere, gerçekleştirilen uzman diyetisyen, psikolog ve reformer pilates eğitimleri hakkında bilgiler verildi. Etkinlikte sunulan ikramlar ve öğretmenlere takdim edilen hediyeler, buluşmanın samimi ve sıcak atmosferini pekiştirdi.

Buluşmaya katılan ve öğretmenlerle samimi sohbetlerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Çakın, "Bu tarihi binada yıllarca öğrencilere eğitim vermiş değerli öğretmenlerimizle buluştuğumuz için son derece gururluyuz. Tarihi binanın her bir köşesinde anısı olan öğretmenlerimizin yıllar sonra tekrar bu katıları yad etmelerine ve meslektaşları ile bir araya gelmelerine vesile olduğumuz için de son derece mutluyuz. UKAMER yeni hizmet binasının kapıları şehirdeki tüm kadınlara açık ve kadınlarımız artık birbirinden unutulmaz hatıraları burada biriktirerek, kıymetli buluşmaları merkezimizde gerçekleştirebilecekler." dedi.

Buluşmaya Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner ve Kadın Koordinasyon Merkezi Koordinatörü İlknur Ertuğrul da katıldı.