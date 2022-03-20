Emektar pazarcılar soğuğa aldırış etmeden çalışıyorlar - Son Dakika
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Emektar pazarcılar soğuğa aldırış etmeden çalışıyorlar

20.03.2022 00:58
Emektar pazarcılar soğuğa aldırış etmeden çalışıyorlar

Eskişehir'in dondurucu soğuk hava şartları ve zaman zaman etkili olan kar yağışına rağmen haftanın yedi günü tezgah açan pazar esnafı nasiplerini beklerken, ısınabilmek için kendi imkanlarınca yöntemler kullanıyor.

Eskişehir'in dondurucu soğuk hava şartları ve zaman zaman etkili olan kar yağışına rağmen haftanın yedi günü tezgah açan pazar esnafı nasiplerini beklerken, ısınabilmek için kendi imkanlarınca yöntemler kullanıyor. Pazar esnafı olumsuz hava şartlarıdan korunmak için tüm pazarların üstünün kapalı olmasını istiyor.

Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Kurtuluş Kapalı Halk Pazarı, haftanın yedi gününde hizmet veriyor. Kapalı pazar yeri, esnaf ve Eskişehirlileri yağışlı havalardan kurtarsa da tam anlamıyla soğuktan koruma sağlayamıyor. Pazarcılar, soğuk hava şartlarında kendi imkanlarıyla ısınmaya çalışırken, insanların özellikle yağmurlu ve karlı havalarda, açık mahalle pazarları yerine kapalıları tercih ettiklerinden bahsetti.

"Şehirdeki tüm pazarların üstü kapalı olsun"

Pazarcıların kendi imkanlarıyla ısınmak için elektrikli ısıtıcılar başta olmak üzere sıcak su kaynatıp, ateş yaktıklarını anlatan Ramazan Karatay, son günlerdeki hava değerlerinin eksi 20'ye kadar indiğini ve soğuğa rağmen başlarının çaresine bir şekilde baktıklarını dile getirdi. Eskişehirli vatandaşlara, tezgahlarının başında ellerini ovuşturarak hizmet vermeye çalıştıklarını aktaran Karatay, "Biz istiyoruz ki, şehirdeki tüm pazarların üstü kapalı olsun. Pazar esnafları olarak bunu talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Burada yağmur, kar ve çamurun olmaması büyük avantaj"

Kurtuluş Kapalı Halk Pazarı'nın, Eskişehir'de kurulan ilk modern ve üstü kapalı pazar yeri olduğunu ifade eden Emin Özkaya, "50 yıllık pazarcıyım ve haftanın 7 günü buradayız. Burada yağmur, kar ve çamurun olmaması büyük avantaj sağlıyor. Ayrıca insanlar; sebzesini, meyvesini, balığını ve etini buradan temin edebiliyor. Yakında burasının tadilata gireceğine dair duyumlar var. Umarım bunun sonucunda vatandaşlara daha konforlu ve sıhhatli bir şekilde hizmet verebiliriz" dedi.

"Soğuk havalara rağmen zor şartlarda sergimizin başında bekliyoruz"

Kendi aralarında ertesi gün hava durumunun bilgilendirmesini yaptıklarını ve aldıkları tedbirlerden bahseden Emin Özkaya, durumu şu şekilde özetledi:

"Burada, mahalle pazarlarındaki gibi şemsiye açma, naylon çekme, kar veya yağmur yağacak gibi dertler olmuyor. Biz pazarcılar olarak, belediyeden daha modern bir yapı bekliyoruz ve soğuk havalara rağmen zor şartlarda sergimizin başında bekliyoruz." - ESKİŞEHİR

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Odunpazarı, Eskişehir, Esnaf, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Emektar pazarcılar soğuğa aldırış etmeden çalışıyorlar - Son Dakika


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