Emet Kaymakamı Arıcılıkla İlgili Üreticileri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Emet Kaymakamı Arıcılıkla İlgili Üreticileri Ziyaret Etti

Emet Kaymakamı Arıcılıkla İlgili Üreticileri Ziyaret Etti
02.07.2026 15:12
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Emet Kaymakamı, arıcılık yapan 66 üreticiyi ziyaret ederek sezon durumu ve talepleri dinledi.

Kütahya'da Emet Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, ilçede arıcılık faaliyetleri yürüten 66 üreticiyi ziyaret ederek arılıklarda incelemelerde bulundu.

Üreticilerle bir araya gelen Emet Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, arıcılık faaliyetleri, bal üretimi ve sezonun genel durumu hakkında bilgi aldı. Arıcıların talep ve önerilerini dinleyen Kaymakam Başkapan, arıcılığın ilçenin tarımsal üretimi ve kırsal kalkınması açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Üreticilere emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkapan, tüm arıcılara bereketli, verimli ve kazançlı bir üretim sezonu diledi.

Ziyarette, Emet Bor İşletme Müdür Yardımcısı Süleyman Sırrı Sargın, İlçe Jandarma Komutanı İsa Çobankaya, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Öz, Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Coşkun ile Emet Ziraat Odası Başkanı Ahmet Ün de yer aldı. Ayrıca, bahar aylarında arılarını geliştirmek amacıyla Emet'e gelen Manisa ve İzmirli arıcılar da buluşmaya katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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