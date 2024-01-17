Emet Kaymakamı Polis Memurlarına Başarı Belgesi Verdi

Emet Kaymakamı Furkan Seyman, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memurlarına görevlerinde göstermiş oldukları başarılarından dolayı başarı belgesi verdi.

Emet Kaymakamlığı olarak her zaman emniyet mensuplarının yanında olduklarını söyleyen Kaymakam Seyman, "Görevinizde göstermiş olduğunuz başarılarınızdan dolayı sizi tebrik eder, başarılarınızın bundan sonra da devam etmesini dilerim" dedi. - KÜTAHYA